Mensajes del gobierno satanizan al movimiento feminista; atentan contra integridad en marcha del 8M: activistas

Para colectivos y activistas, los mensajes del gobierno estatal previos a la marcha del 8 de marzo (8M), generan repudio hacia el movimiento feminista y lo satanizan; atentan contra la integridad, coartan la libertad de expresión y de manifestación, además de significar una amenaza y una provocación.

Particularmente cuestionaron el manifiesto público emitido por el Consejo Interinstitucional para la Salvaguarda, Protección y Conservación del Conjunto Conventual Franciscano y Catedralicio de Nuestra Señora de la Asunción (Consafran), a fin de cuidar el patrimonio cultural, a propósito del 8M, Día Internacional de la Mujer.

Al respecto, Edith Méndez Ahuactzin, directora del Colectivo Mujer y Utopía (CMU), expuso que llama la atención el discurso que el gobierno estatal utiliza sobre un interés y preocupación sobre la violencia contra las mujeres, porque es “evidente que no la entiende ni la acepta”, incluida la institucional.

Tampoco -enfatizó- comprende desde donde se generan estos movimientos sociales y mantiene un discurso que otorga más valor y prioridad para proteger un edificio, un objeto o una pintura que la vida de las mujeres, en lugar de dar respuestas así como acciones contundentes de prevención de feminicidios, trata, violencia sexual y familiar, y desapariciones, “que son cosa de todos los días”.

Apuntó que el manifiesto es un “fuerte rechazo” a la protesta social y lucha feminista de muchos años, haya o no iconoclasia (modo de protesta que involucra destrucción o intervención de símbolos, imágenes o monumentos con un fin, ya sea social o político) y que cada vez crece más porque se suman personas de todas las edades y sectores.

“Porque no podemos seguir tolerando esto y estamos alzando la voz”, por tanto, no solo es un tema de organizaciones sino de la población de mujeres y esos mensajes institucionales, a través del manifiesto, generan repudio y satanización del movimiento feminista, indicó.

Señaló que dicho manifiesto no es claro en cómo prevenir y proteger el patrimonio cultural, por lo que da paso nuevamente a la violencia y represión hacia las mujeres participantes en la marcha del 8M, como sucedió el año anterior.

También, “llama la atención la firma de la iglesia católica, no solo por la protección de templos, sino porque ha sido misógina, machista y antiderechos de las mujeres que, además de no interesarle, los obstaculiza”, pese a que la ley establece un Estado laico “que en los hechos no lo es porque sigue fomentando espacios patriarcales”.

Resaltó que en las marchas feministas no ha habido daños a edificios religiosos del estado; asimismo, consideró que este manifiesto “es una amenaza porque se desconoce cómo van a reaccionar las instituciones, pareciera que están incitando al odio. Es una provocación”.

Más aún, la activista acentuó que la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros debería revisar su discurso, pues su administración se jacta de decir que es feminista, “cuando ninguna de sus acciones lo es, al contrario, siguen siendo patriarcales”.

En tanto, Rosario Texis Zúñiga, académica y directora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser-Tlaxcala), subrayó que este documento atenta contra la integridad y que es “un mal mensaje que da el gobierno del estado al movimiento de las mujeres”.

Otra vez -lamentó- antepone el patrimonio y los monumentos al reconocimiento de una lucha que por muchos años ha venido avanzando y exigiendo derechos que en Tlaxcala no se han cumplido.

Por ello, el manifiesto se advierte como una amenaza si se sale a las calles a exigir derechos, porque ellos (las instituciones) van a responder; coarta la libertad de expresión y evidencia que la estrategia de comunicación del gobierno y su Secretaría de Cultura “es muy mala”, porque en el estado no solamente marchan las feministas, sino otros sectores sociales.

Coincidió en que este pronunciamiento del Consafran, firmado también por empresarios del sector servicios, es una provocación e “incentiva el enojo en las mujeres; refleja que tiene una mala imagen hacia las personas de este sexo y el movimiento. Es desafortunado”.

Reprochó que las mujeres pasen a segundo término “porque les interesa más la parte cultural, para mostrarnos como un buen estado y para recibir económicamente a otros, pero no les importa lo de adentro”, como la trata de personas, la violencia, las diferentes formas de discriminación y desigualdad que se vive desde niñas.

“Si muchas habían desistido de participar porque la marcha no podría ser tan pacífica, ahora motiva a asistir y a que no sea tan tranquila”, expresó la activista.

LLAMAMOS A HACER UNA POLÍTICA DE CIVILIDAD, REVIRA TEXIS

“Nosotras llamamos a hacer una política de civilidad”, reviró Texis Zúñiga a la convocatoria lanzada por la directora del Instituto Estatal de la Mujer (IEM), Margarita Cisneros Tzoni, de un pacto de civilidad entre el gobierno estatal y organizaciones, previo a la conmemoración del 8M, para salvaguardar el patrimonio cultural y la libre manifestación.

Este exhorto también es parte del mal mensaje, al igual que el del operativo policíaco de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para la marcha, realzó. Mientras que Edith Méndez mencionó que el dirigirse directamente a las mujeres “habla de la molestia que genera la protesta, cual se hace porque las acciones contra la violencia “son a modo y una simulación”.

En su opinión, la intervención de la nueva Policía de Género o ‘policía rosa’ el 8M, será para “ejercer y generar las mismas omisiones y prácticas como una institución más de la SSC”.

REPRESIÓN LIMITA PARTICIPACIÓN EN MARCHA, AVIZORAN

Aunque no han realizado una estimación de la asistencia de personas a la marcha, prevén que los sucesos de violencia del año pasado por parte de la Policía Estatal contra las participantes, influirá para que en este muchas decidan no acudir.

La represión de 2022 contra niñas y mujeres, algunas con discapacidad; estudiantes, colectivos y periodistas, “nos lleva a la conclusión de que el objetivo es detener las marchas. Es el terrorismo de Estado… porque las amenazas son claras”, destacó Méndez Ahuactzin.

A su vez, Rosario Texis anotó que muchos colectivos “no vamos a salir a marchar este 8 M” para cuidar la integridad de personas y de los equipos, pero se van a emprender otras estrategias diferenciadas, aunque “seguramente sí lo harán otros grupos”, desde luego, el “bloque negro” va a estar presente.

NO DETENDRÁN AL MOVIMIENTO FEMINISTA: MÉNDEZ

Edith Méndez puntualizó que cada grupo tomará medidas para la movilización y analizará el contexto, “pero no creo que detengan el movimiento feminista, que es el que más exige al gobierno, analiza, genera propuestas y acciones, no solo critica”.

La marcha del 8M no es un movimiento local sino nacional e internacional, “porque los derechos siguen siendo negados y violentados”, remarcó. Sin embargo, Texis Zúñiga recalcó que es lamentable, indignante y difícil “tratar con un gobierno del estado que no escucha ni a los colectivos ni a las mujeres”.

Reprobó que “nadie se digne a revisar los pendientes que realmente importan, a echar a andar programas hacia todos los problemas, ya están las leyes pero muchas no se respetan, ni se garantizan ni se cumplen. Es un trabajo mucho más fuerte” el que se requiere.

En tanto, Méndez Ahuactzin demandó garantizar sentencias justas, personal especializado; atención pronta y sin obstáculos, restar derechos a feminicidas y a tratantes; presupuesto, programas efectivos y que las acciones de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) sean para prevenir y atender adecuadamente.

“Entonces así, sí vamos a creerles, de momento no hay razón. Es grave”, porque la molestia de las mujeres “no se va a detener con la entrega de una presea, con un foro ni con una Policía de Género”.