Al menos 100 alumnos no se presentaron a clases en el Conalep de Amaxac el último semestre: Tolamatl

Por lo menos 100 estudiantes inscritos en el plantel Amaxac de Guerrero del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) Tlaxcala no se presentaron a las aulas o no siguieron sus clases a distancia en el semestre que concluyó en diciembre pasado, informó Raymundo Tolamatl Avedaño, representante del Sindicato Nacional de Docentes de este subsistema (Sinadoco).

Consideró que esta situación deriva de la falta del servicio de internet que enfrentan las familias de esos estudiantes, por lo que no se enteran de las actividades a realizar. Abundó que la Dirección General del plantel no ha dado indicaciones sobre las medidas a seguir, pero como docentes no pueden establecer comunicación con ellos porque desconocen sus números telefónicos.

“Las autoridades nos comentan que bajó la matrícula, como 100 alumnos; hay muchos que aun estado inscritos no ha asistido a clases ni presenciales ni por vía internet, entonces hay una desconexión con estos alumnos y nosotros lo atribuimos a que no tienen internet y no tienen forma de informarse”.

Tolamatl Avendaño observó que esta problemática se presenta sobre todo entre la matrícula de primer semestre, pues en sus clases ha notado ausencia de entre 10 y 15 estudiantes y “esa sería la tendencia por grupos, entre 10 y 15 que no han presentado ninguna materia y consideramos que es por la falta de internet”. Cada salón, abundó, es de 40 a 45 alumnas y alumnos.

De acuerdo con el representante sindical, hasta ahora la Dirección del plantel no les ha dado indicaciones sobre qué hacer con ese número de estudiantes que estando inscritos no se presentaron a las clases presenciales ni se conectaron a las sesiones virtuales.

En dado caso, observó que no tienen forma de contactarlos, pues no cuentan con sus números de teléfono, “solamente se formó un grupo de WhatsApp por materia y quienes ingresan a este grupo son los que se enteran de las actividades y los que no, no, por lo que desconocemos quienes falten realmente”.

En este sentido, también dijo desconocer el número de estudiantes que se inscribirá para el próximo semestre, pues todavía hay una cantidad de estudiantes que no han terminado de enviar sus trabajos finales del curso anterior, de ahí que, posiblemente, algunos no logren acreditarse para el siguiente periodo.

“El semestre inicia probablemente en febrero, pues hay muchos alumnos que no han entregado sus trabajos de fin del curso anterior. Se va a abrir una convocatoria para asesorías complementarias para que pasen las materias que deben, si es así se inscribirán hasta fines de este mes y las clases iniciará en el siguiente”, explicó.