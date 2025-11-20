Meneses: ninguna minoría económica debe volver a imponerse sobre la voluntad del pueblo; el poder no nace de las élites, dice en aniversario de la Revolución

“Ninguna minoría económica debe volver a imponerse sobre la voluntad del pueblo”, pues la democracia no puede retroceder, aseveró Homero Meneses Hernández, titular de la Secretaría de Educación Pública del estado (SEPE).

En el homenaje realizado al pie de las Escalinatas de los Héroes en la ciudad de Tlaxcala, para conmemorar el 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, en el que fue el encargado de emitir el mensaje alusivo, dijo que esta etapa histórica es “la tercera transformación de la vida pública del país”.

Previo a la tradicional colocación de ofrenda floral y guardia de honor, encabezada por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, citó que la Independencia dio nación; la Reforma, Estado, y la Revolución derechos, por lo que en conjunto “nos recuerdan que el poder nace del pueblo, no de las élites”.

Señaló que cuando un régimen “deja de escuchar al pueblo, el pueblo abre caminos nuevos”, y subrayó que los principios expresados en las frases, “La tierra es de quien la trabaja” y “Sufragio efectivo, no reelección”, derribaron un régimen “y siguen definiendo el tipo de democracia que queremos construir”.

Una democracia -acentuó Meneses Hernández- en la que el voto sea libre, respetado y donde nadie pueda imponerse sobre la voluntad de la ciudadanía.

Expuso que a 115 años de distancia, “el país vuelve a sostener un debate crucial sobre cómo seguir fortaleciendo la democracia para que sea verdaderamente del pueblo, para mejorar las condiciones materiales de las y los trabajadores”.

Añadió que hoy se discute “cómo impedir que el poder económico condicione al político; cómo garantizar que ninguna minoría imponga su interés por encima de la voluntad popular y cómo asegurar que la dignidad laboral sea una realidad plena para todas y todos”.

Agregó que la Revolución Mexicana dejó una enseñanza que sigue vigente: “la democracia solo funciona cuando el pueblo es el protagonista, no el espectador”.

Puntualizó que la transformación de México no está concluida y que requiere convicción, firmeza, ética pública y un compromiso profundo con la historia. “Un rumbo que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha marcado junto con millones de mexicanos y que en Tlaxcala seguimos por convicción”, indicó.

El secretario remarcó que el mandato histórico es claro:“Ninguna minoría económica debe volver a imponerse sobre la voluntad del pueblo. La democracia debe avanzar, no retroceder”.

Meneses resaltó que Tlaxcala fue protagonista en la Revolución, por lo que mencionó a personajes de esta época: Domingo Arenas, Juan Cuamatzi, Carmen Vélez, Diego Sánchez, Gabriel M. Hernández, Benigno Zenteno, Pedro y Juana Morales; Félix Juárez Sánchez, Erasmo Cruz y Jacinto Matlalcoatl Cote, entre otros que integraron brigadas y movimientos locales.