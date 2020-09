Gobierno de Marco Mena no atendió solicitudes de apoyo económico de taxistas, aseguran

El gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez no atendió las solicitudes de apoyo que le presentaron taxistas con base en la capital tlaxcalteca para subsanar las pérdidas económicas que les ha dejado la pandemia de Covid-19, por lo cual carecen de los recursos para satisfacer las necesidades básicas que enfrentan sus familias.

Así lo denunciaron conductores de esas unidades, quienes también calificaron como un “engaño” los supuestos descuentos en diversos trámites que anunció la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado (Secte), presuntamente en apoyo a la economía de este sector productivo.

Este jueves, un grupo de taxistas se manifestó frente a Palacio de Gobierno para exigir a las autoridades respuesta a sus solicitudes de apoyo económico, pues señalaron que la contingencia sanitaria implementada contra el Covid-19 les impidió obtener ingresos por su trabajo.

No obstante, Carlos Márquez, uno de los conductores afectados, reveló que fueron contactados vía telefónica por Augusto Zárate, secretario particular del secretario de Gobierno, Aarón Pérez Carro, “quien quería dialogar antes de que se iniciara otra manifestación, a raíz de esta situación nos comentó que no había que precipitarnos y que podíamos llegar a un buen arreglo”.

El funcionario, abundó, les pidió que se presentaran a las oficinas de la Secretaría de Gobierno (Segob), donde “tajantemente nos dijo que no hay folios y no hay dinero de ningún programa para los taxistas, esto por indicaciones del gobernador. Definitivamente nos cerraron las puertas, porque no hay recurso ni en la Secretaría de Turismo ni en la de Desarrollo Económico (Sedeco)”.

Augusto Zárate aseguró que muchos de sus compañeros se han quedado sin empleo a consecuencia de la pandemia, pues “sus patrones les piden más dinero de la cuenta, algunos se quedan con 150 pesos al día para mantener a siete personas de una familia, eso es injusto. Al menos un 40 por ciento de los compañeros está con muchos problemas por esa situación”.

Dijo tener conocimiento de que Tlaxcala recibió “275 millones de pesos para las contingencias y no los ejecutaron, pero ya vienen las elecciones y para ellos sí habrá millones de pesos, serán para los partidos políticos que hagan campañas y eso no es justo, pedimos el apoyo del gobernador y nos dicen que no hay nada para nosotros”.

Asimismo, criticó que la Secte no esté respetando los descuentos que anunció en diversos trámites para los taxistas, pues “nos dijeron que harían 50 por ciento de descuento en la licencia, pero eso es mentira, porque año con año nos dan ese beneficio por el día del chofer, también dijeron que harían el 25 por ciento de descuento para los refrendos y no lo están cumpliendo, porque cuatro compañeros concesionarios fueron a refrendar y pagaron al 100 por ciento, además subió 17 pesos, ya están pagando casi mil 600 pesos”.

Ante la falta de respuesta de las autoridades locales, Augusto Zárate informó se buscaron la intervención del senador Joel Molina Ramírez, pues “el gobierno del estado nos está cerrando el apoyo, es su estrategia, da prórrogas y prórrogas para que ellos tomen tiempo y al final nos dicen que no”.