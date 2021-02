Respalda Mena estrategia de vacunación del gobierno federal ante López Obrador

El gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez informó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que hay un descenso en los contagios de Covid-19 en Tlaxcala, y ofreció apoyo para emprender la estrategia nacional de vacunación.

Al darle la bienvenida al acto inaugural de la primera etapa de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García en el municipio de Xaltocan, el mandatario estatal expuso que le da “mucho gusto verlo bien y plenamente recuperado (de Covid-19)”, y que él sabe que en el estado “se le quiere y se le respeta”.

Reiteró su agradecimiento a López Obrador por el apoyo brindado a la entidad y por el trabajo en equipo realizado entre ambos niveles de gobierno en todos los rubros.

Subrayó que de manera conjunta han combatido la pandemia y que ha sido “un año durísimo”, pero afirmó que en Tlaxcala los contagios “van a la baja”, por lo que en este momento es el único estado del centro de la República mexicana en semáforo epidemiológico en color naranja.

Mencionó que este problema de salud ha repercutido en el ámbito económico, pues antes de la emergencia sanitaria, en 2019, la entidad registró seis por ciento en crecimiento y ocupó el primer lugar nacional.

“Quiero reconocer y expresar todo mi apoyo a todo su esfuerzo por contar con las vacunas necesarias para el país… para continuar con la vida en México, estaremos como gobierno estatal, muy comprometido y atento a los anuncios de este fin de semana de su gobierno, en relación a la nueva dotación que se habrá de recibir y a la estrategia para su aplicación, vamos a apoyar esta tarea”, enfatizó.

Por su parte, López Obrador, quien no portó cubreboca en este evento, celebró que en el estado “ya esté pasando la etapa más difícil de la pandemia”, pues en todo el país “fue muy doloroso lo que pasó” desde finales de 2020 y principios de este año, debido al aumento de casos y de pérdida de vidas humanas.

Anotó que la reducción en el número de contagios “es alentador, porque nos quita la tristeza o la hace menos cruel”; al tiempo, reiteró que la semana próxima iniciará la campaña nacional masiva de vacunación, “aquí en Tlaxcala y en todos los estados”.

Recordó que ya están suscritos los contratos para la adquisición de este biológico para aplicarlo a la población, con base en el calendario establecido, “y -dijo- espero que al enfrentar la crisis sanitaria también empecemos a recuperarnos en lo económica, la creación de empleos, el bienestar”.

Se mostró optimista, pues “hay buenos datos e indicios de que vamos a salir adelante por la fortaleza cultural de Tlaxcala, de México y de nuestro pueblo”. Reafirmó que la estrategia para afrontar al Covid-19, “es la adecuada”.

Indicó que esta crisis mundial que se precipitó con la pandemia “nos va a pegar menos en lo económico en México; no tuvimos necesidad de endeudarnos, no solicitamos como lo hicieron casi todos los países, deuda adicional; estamos saliendo con los ahorros obtenidos al no permitir la corrupción ni los lujos”.

El presidente conminó a la población a confiar en el porvenir, porque el país “saldrá adelante, va a pasar esta pesadilla y vamos a que haya progreso con justicia”.