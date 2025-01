Memorias de un viejo luchador, es el encabezado con el que inicia un folleto de 17 páginas en tamaño media carta, en la que Petronilo Sánchez, viejo luchador político, así se autonombra él mismo, da cuenta de algunos pasajes vividos en carne propia sobre el fallido “golpe de Estado” que los revolucionarios tlaxcaltecas intentaron en mayo de 1910, para iniciar la revolución.

El título completo del texto es: Breves memoria de la revolución, desde el año de 1906, hasta 1910 en las zonas Veracruz, Puebla y Tlaxcala por Petronilo Serrano, viejo luchador político. Reformado por su propio autor. Tlaxcala, Tlax, de 1932.

Transcribo algunas partes del mismo por el valor testimonial de un actor local y su visión de la revolución, como una forma para adentrarse en las múltiples entrañas de los 500 años. Los subtítulos son agregados míos solo para fines de distribución de la lectura.

Desde antes de la revolución

En mayo de 1910, ocurrí a mi Estado natal, Tlaxcala, a ponerme de acuerdo con los compañeros Juan Cuamatzi, Antonio Hidalgo, Marcos Xolocotzi y Pilar Pérez, que encabezaban más de 400 hombres de los pueblos para dar el golpe de Estado con acuerdo de los líderes de Puebla, que encabezaba el Sr. Andrés Campos, entonces yo entregué al Sr. Xolocotzi un caballo de mi propiedad, muy bien enjaezado y a la vez muy brioso, para dar el relacionado golpe de Estado y

Me regresé desde luego para Atlixco con el mismo fin, resultando que hubo contra disposición; y como no tuvieran aviso oportuno los ya mencionados Cuamatzi y compañía, decidieron dar el golpe de Estado como digo antes, con un numero de 400 hombres; pero la fatalidad de las cosas, no tuvo buen resultado, porque su presidente de San Bernardino Contla, cacique de su pueblo, lo hicieron prisionero los revolucionarios mencionados y se les escabuyó, dando aviso al Gobernador Cahuantzi y desde luego se alarmaron saliendo las fuerzas del Estado a combatirlos, y

como era principio de revolucionar, no estaban diestros y también escasos de armamento se desbandaron tomando cada uno de ellos rumbo diverso, desapareciéndose por largos cinco meses hasta que volvieron a reorganizarse para combatir unidos a la revolución que estalló el 18 de noviembre de 1910.

Siendo así que nosotros los tlaxcaltecas

…siendo así que nosotros los tlaxcaltecas nos reconcentramos en el nuestro y desde luego se dispuso fundar el primer Club en el Estado que se llamó Partido Liberal Antirreeleccionista; en seguida se convocó a los pueblos del Estado a una gran Convención en el Teatro Xicohtencatl para elegir al futuro gobernante, saliendo electo el C. Antonio Hidalgo quien tomó posesión el día 1º de diciembre de 1911,

Recibiendo el poder que lo entregó el Sr. Ramon Maldonado, el cual había substituido al Sr. Agustín Sánchez. Refiriéndose a la convención debo decir que fue la primera que se conoció en el Estado porque antes solo se disponía de la voluntad de las propias autoridades que imponían a los que debían substituir en los periodos siguientes, por lo que se constituyó la dictadura de que vengo haciendo referencia.

El Sr. Gobernador Hidalgo ya para terminar su periodo tuvo que convocar a elecciones para futuro gobernante, resultando que la lucha estuvo muy reñida por tratarse de un partido denominado Liga de Agricultores que sostenía la dictadura Cahuantzista y nosotros la candidatura de D. Pedro Corona que había salido electo en la Convención celebrada por el Partido Antirreeleccionista en el Teatro Xicohténcatl de esta ciudad.

Esa época fue llena de muchas dificultades en el Estado y Nacional, al efecto, el Senado tuvo que intervenir solucionando el problema con el nombramiento del Sr. Agustín Sánchez que muy pocos días gobernó el Estado.

Y por el temor de caer en manos del referido Cuellar.

El día 9 de febrero de 1913, sucedió el cuartelazo que infirió Victoriano Huerta….En esa época yo me encontraba de cobrador en la Recaudación de Zacatelco y el Sr. D. Samuel Ramírez desempeñaba el cargo de Jefe político haciendo entrega desde luego del poder que tenía a un Sr. Volado Garza con el fin de ser fusilado en la plaza de la misma población por el Coronel Rafael Cuellar, quién había vuelto a tomar los Poderes del Estado,

pero yo al tener conocimiento, ocurrí en el acto a comunicarlo al Capitán Leonardo Tapia que se encontraba de destacamento allí, el cual dispuso rescatar a su amigo Samuel Ramírez sacándolo del centro de la población, lo condujo rumbo a la Malintzi, quedando así salado de las manos del asesino Rafael Cuellar quien siguió la venganza de fusilar a Hilarión Serrano en compañía del presidente del partido político de San Luis Teolocholco, Sr. Hilario Zompantzi y para saciar su sed de sangre los condujo al monte de la Malintzi, lugar donde se consumó el atentado.

Como la situación en esos momentos acrecentaba, y por el temor de caer en manos del referido Cuellar, me retiré de Zacatelco con rumbo a los montes de Santa Lucía del Distrito de Atlixco, Pue. Acompañado de otros amigos quienes escapaban en la misma forma…

Traición que hizo Pedro Morales al Gral. Rojas.

El 12 de noviembre de 1914 sucedió la rebelión que encabezada el Gral. Domingo Arenas en contra del Gobierno Federal y el del Estado, en cuya rebelión yo iba a ser fusilado en la Recaudación de Rentas de Zacatelco por las fuerzas federales que secuestraron dicha rebelión, al mando de un capitán llamado Agustín Ramírez que guarnecía esa población exigiéndome la entrega de cuatro mil pesos, pero como no los hubiera, me puso centinela de vista en la oficina, con este motivo, solamente se llevó la cantidad de 500 pesos que tenía yo para el pago del profesorado;

A continuación entablaron una balacera en el interior de la plaza y luego fusilaron muchos hombres que no eran de su agrado, en seguida saquearon el comercio, raptándose a las hijas de un Sr. Quintero que vendía pulque; después me hicieron prisionero saliendo de esa población como a las 10 de la noche con rumbo al pueblo de San Damián Texoloc habiendo llegado ahí como a media noche encontrando todas las fuerzas que mandaba el Gral. Rojas al mando del Gral. Arenas esbozando el grito de ¡Viva Zapata!,

al otro día fui mirando al Gral. Rojas, Antonio Hidalgo, Anastasio Maldonado y Manuel Gamboa, los tres últimos que se encontraban presos, con el fin de fusilarlos, pero afortunadamente no fue así, El cuartelazo que dio Arenas fue de acuerdo con el Gral. Pedro Morales que se encontraba en Aguascalientes y mando a un Gral. Alberto Paniagua que vino a poner de acuerdo al Gral. Arenas para tal fin, traición que hizo Pedro Morales al Gral. Rojas quien lo había mandado como delegado a la convención de Aguascalientes para los tratados entre Villa y Carranza.

Rojas contra Arenas

A continuación, el Gral. Rojas pudo escapar de las manos de Arenas y acompañado de Manuel Gamboa y otros soldados de su ejército se fue a la Malintzi y de allí mando un oficio al Gral. Coss, que se encontraba como Jefe de la zona de Puebla y Tlaxcala, vindicándose de que no era el culpable de la rebelión cometida pero no quedando conforme dicho Gral. con el contenido del oficio, ordenó al enviado que se presentara en persona el Gral. Rojas.

En seguida se presentó y desde luego que quería fusilarlo pero después de muchas aclaraciones que le hizo, llegó a la consideración el Gral. Coss y le dio su libertad a condición de ir a combatir a los rebeldes arenistas; pero en esos momentos también disponía mandar arrasar con fuego la población de Zacatelco de donde era originario el Gral. Arenas en ese sentido el Gral. Rojas se opuso diciendo que antes que sucediera tal cosa, prefería ser fusilado porque al fin correspondía a su distrito y no quería ver perecer familias que verdaderamente no tenía culpa.