Memito Veloz, una insipiente figura del toreo que sueña con ayudar a niños con cáncer 

Quiero triunfar en la vida como torero para poder ayudar a mis padres, a mi familia y, sobre todo, crear alguna institución o de plano ayudar directamente a los niños enfermos con cáncer, porque sufren mucho y eso no me gusta, afirma Guillermo Veloz Pérez, un niño de apenas 12 años de edad que sueña y trabaja para convertirse en figura de la tauromaquia.

A tan corta edad, el estudiante de secundaria tiene claro sus objetivos y metas, pero sobre todo sabe que solo con dedicación, esmero, esfuerzo y el apoyo de sus padres, podrá lograr cada uno de sus objetivos, como ser la próxima figura del toreo no solo de Tlaxcala y México, sino de todo el orbe taurino.

Memito, como le dice de cariño sus amigos y familia, es el hijo menor del matrimonio formado doña Diana Lilia Pérez Ruiz y Guillermo Veloz Hernández, también matador de toros. De su padre abrevó, muy seguramente, su pasión por la tauromaquia y de su madre, la determinación y sensibilidad por ayudar al prójimo.

Apenas el pasado 25 de diciembre triunfó con rotundidad en la corrida navideña de su natal Apizaco, alternando con la primera figura mundial del toreo a caballo, como es el rejoneador de Navarra, España, Pablo Hermoso de Mendoza y de las figuras de la torería nacional, Uriel Morena El Zapata y Sergio Flores.

Ante un lleno impresionante en el coso Rodolfo Rodríguez El Pana, el menor de los Veloz Pérez dio una cátedra del toreo ante un ejemplar de la dehesa poblana de Núñez del Olmo. El alumno del matador de toros José Luis Angelino destapó el pomo de las esencias taurinas con su precoz tauromaquia.

“Memo es un niño común y corriente que trata de progresar y cada día ser mejor en el arte de la tauromaquia y en la vida; tengo 12 años de edad, nací en Apizaco, Tlaxcala, mis papás son Diana Lilia Pérez Ruiz y Guillermo Veloz Hernández”, refiere el espigado y delgado chaval, quien además de prepararse en lo académico y en lo taurino, ayuda a sus padres en el negocio familiar.

Los fines de semana y “cuando hace falta”, conjuga su labor educativa y taurina dando de comer a sus borregos, o bien como mesero y ayudante en el negocio de la familia en donde realizan y comercializan barbacoa.

“Pero yo quiero ser torero. La ilusión y determinación me nace de muy pequeño, al ver torear a mi papá, al ver videos de él y de ver fotos, de ahí me nace la afición de esta bonita fiesta y decidí hacerme torero a los cerca de 10 años de edad, porque me dieron la oportunidad de torear una becerra en el rancho y ahí me nació ese gusanito de torear, me gustó desde el primer momento la adrenalina que tiene el enfrentarse a un astado, aunque creo que desde chiquito me gustaba”.

Recuerda que desde niño siempre le apasionó la fiesta brava, pues soñaba y jugaba a ser una consumada figura de la torería.

“Sin saberlo, la verdad, creo que ya tenía definido esto desde que nací, porque desde chiquito jugaba a los toros; tenía mis capotes y mis muletas, desde muy chiquito empecé con esto, porque siempre jugaba a ser torero en mi mente, siempre jugaba a ser torero, porque en miente hacía mis faenas; cerraba los ojos y me imaginaba que el toro pasaba cerca de mí, muy lentamente y cada vez el juego fue creciendo y creciendo hasta hacerlo realidad”.

Sin embargo, no duda en reconocer que a pesar de que había visto torear en el campo a su padre o en algún festejo menor, y desde luego en videos, fue hasta que lo observó en un festejo realizado en las Romerías Taurinas de Apizaco, cuando su convicción se reafirmó como hasta ahora.

“Me acuerdo mucho de la Romería Mexicana de 2018 que vi torear a mi padre y me entró todavía más la afición al ver como 8 mil personas estaban aplaudiéndole y coreando olé lentamente hacia mi padre, lo cual me hizo afianzar mi afición tan linda”, dice Memito, ese niño que en los cerca de 10 festejos que ha actuado en público ha mostrado cualidades que a todos los conocedores llama la atención.

–¿Y no siente miedo, un niño de 12 años, enfrentando a un poderoso astado?–, se le cuestiona.

–Claro que sí, siento miedo, como todos los toreros. Se siente mucho miedo, pero creo que hay que estar mentalizado para aprender a controlarlo, lo cual se puede hacer estando preparando física y mentalmente. Hay un dicho que me repite mi papá que es si las piernas están fuertes, la mente también lo está. Hay que estar muy mentalizado, preparado mentalmente para esto.

Memito Veloz tiene tan claro el futuro por el que aspira luchar que no tiene ninguna otra afición deportiva o cultural que no sea la tauromaquia, porque “si hago natación, me gusta, pero es como parte del ejercicio que hago, porque no me distraigo en otra cosa, además no me gustan”.

–¿Qué te dice tus compañeritos de la escuela, los vecinos de tu edad?

–Pues no lo saben, para algunos no es normal porque también no son taurinos y los que lo llegan a saber, que son mis amigos más cercanos, ellos se han convertido en mis fans. Como voy en primero de secundaria, ellos me preguntan muchas cosas, que si no siento miedo, que cómo se siente, qué es lo primero que me viene a la mente cuando sale el toro, muchas cosas de ese tipo y los maestros pues la verdad hay veces que ni clases me dan, porque a veces se la pasan preguntándome muchas cosas de ese tipo.

–Estamos cerca de las fechas para que lleguen los Santos Reyes, ¿qué les vas a pedir?

–Les voy a hacer mi carta para que me traigan capotes y muletas, pero sobre todo le pediría en el futuro que me cuidaran a mis papás, a mis hermanas y que nos llenen de bendiciones con muchísimo trabajo, salud y bienestar para la familia, eso me gustaría pedirle con todo el corazón.

–¿Y qué sueñas hacer con el dinero que ganes cuando seas figura del toreo?–, se le cuestiona

–Primero y antes que otra cosa, sueño con ayudar a mi familia, comprarme un rancho, una finca y donar a las personas que tienen cáncer, sobre todo ayudarlos a ellos, no sé con una fundación o de manera directa, porque es una enfermedad que no me gusta, me da mucha tristeza y sentimiento ver a los niños de tan corta edad sufrir por esta terrible enfermedad que quita a los niños de vivir una vida feliz y sus padres la pasan muy mal, me gustaría ayudarles.

Mientras esa posibilidad llega, Guillermo Veloz II sueña también con lo inmediato, que es seguir su formación académica y taurina, sumar un mayor número de festejos y viajar a España, la meca de la tauromaquia mundial, para seguir con su preparación con la mira bien puesta en convertirse en figura del toreo.