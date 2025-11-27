Jueves, noviembre 27, 2025
Mejoras en la Jurisdicción Sanitaria 3 permitirán una atención médica más humana

La Redacción

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros encabezó la inauguración de las nuevas oficinas de la Jurisdicción Sanitaria número 3, en Apizaco, donde subrayó que la modernización del sistema estatal de salud debe ir acompañada de un trato digno, cercano y profundamente humano hacia pacientes y familiares.

“No solo deben cambiar las oficinas: tiene que cambiar el servicio y la atención. Debemos ser más humanos y atender con el corazón a cada paciente que nos visita”, afirmó.

La mandataria destacó que las nuevas instalaciones representan un cambio sustancial respecto a las anteriores, ya que el espacio para 100 trabajadores pasó de 500 a 3 mil 500 metros cuadrados, lo que permitirá brindar mejores condiciones laborales y fortalecer la atención a la ciudadanía.

Recordó que esta transformación forma parte de un esfuerzo integral que ha permitido construir el nuevo Hospital General, las áreas de Hemodinamia, Cirugía de Mínima Invasión y Hemodiálisis, así como el albergue para familiares, y la adquisición de 8 mil 500 equipos médicos.

“Hemos hecho un giro total. Hoy Tlaxcala tiene infraestructura y tecnología que antes solo veíamos en grandes centros nacionales”, señaló.

La gobernadora anunció que, en 2026, continuará el fortalecimiento del sector con la construcción del nuevo Hospital de la Mujer y la ampliación del Hospital Infantil, que ya incorpora un cuarto quirófano y nuevas áreas de imagenología y rayos X.

Durante su intervención, el secretario de Salud, Rigoberto Zamudio Meneses, explicó que la remodelación de la Jurisdicción —que atiende al segundo municipio con mayor población del estado— responde a la necesidad de contar con espacios dignos tanto para el personal como para la población.

Detalló que la intervención incluyó 3 mil 500 metros cuadrados de pintura, 180 metros cuadrados de piso nuevo, la sustitución del transformador eléctrico y la instalación de cinco equipos de comunicación para enlazar a los municipios de la región. También se equiparon oficinas, y se rehabilitaron sanitarios y una sala de capacitación para actualización permanente del personal.

Zamudio Meneses indicó que estas mejoras permitirán ofrecer una atención más cómoda y eficiente a la ciudadanía, reforzando la identidad institucional con la entrega de uniformes y un cambio de pensamiento que coloque la calidad del servicio en el centro.

Como parte del acto inaugural, la gobernadora Lorena Cuéllar recorrió las áreas de Innovación y Calidad, Salud Mental, Epidemiología, Programa de Vacunación Universal, al igual que los espacios de Servicios Generales, Organización y Evaluación, Jefatura, Enfermería, Administración, Recursos Humanos, Cafetería, Lactario, Recursos Financieros, Oficina Sindical y Promoción de la Salud.

Con la entrega de estas nuevas instalaciones, el gobierno del estado reafirma su compromiso de dignificar los espacios del sector salud y consolidar un modelo de atención médica más humano, sensible y orientado al bienestar de las familias tlaxcaltecas.

