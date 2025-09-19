Mejora ayuntamiento de Tlaxcala infraestructura urbana con la rehabilitación de rejillas pluviales

La Dirección de Obras Públicas del ayuntamiento de Tlaxcala continúa trabajando en acciones puntuales para mejorar la infraestructura urbana y garantizar la seguridad de peatones y automovilistas.

- Anuncio -

Como parte de estos esfuerzos, recientemente se llevaron a cabo trabajos de rehabilitación de rejillas y a la par la Dirección de Servicios Públicos Municipales realiza desazolve en distintos puntos estratégicos de la ciudad.

Entre los sitios atendidos se encuentran la calle Emilio Sánchez Piedras, justo atrás del mercado municipal; la calle Diego Muñoz Camargo; y el área frente a la iglesia de San José del centro histórico.

Estas mejoras tienen como principal objetivo salvaguardar la integridad física de las y los tlaxcaltecas, al prevenir accidentes provocados por rejillas dañadas o en mal estado, además de favorecer el buen funcionamiento del sistema de drenaje pluvial.

- Advertisement -

El ayuntamiento de Tlaxcala reitera su compromiso de mantener en condiciones óptimas la infraestructura urbana y agradece la comprensión y colaboración de la ciudadanía durante la realización de estos trabajos.