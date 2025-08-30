Mejora ayuntamiento de Tlaxcala imagen del bulevar Mariano Sánchez

Viernes, agosto 29, 2025
El gobierno municipal de Tlaxcala, a través de la Dirección de Servicios Públicos, desplegó una brigada de trabajo en el bulevar Mariano Sánchez, con el objetivo de mejorar la imagen urbana y garantizar espacios más seguros y limpios para las familias capitalinas y visitantes.

Las labores incluyeron poda de árboles, arreglo de áreas verdes, acciones de jardinería y desazolve de coladeras, trabajos que no solo embellecen esta importante zona vial, sino que también previenen riesgos para peatones y automovilistas, especialmente durante la temporada de lluvias.

Con la suma de esfuerzos del personal de Servicios Públicos, el gobierno municipal, que preside Alfonso Sánchez García, mantiene la capital ordenada, funcional y atractiva.

Cabe destacar que el bulevar Mariano Sánchez es uno de los accesos principales de la ciudad capital, por lo que requiere toda la atención para brindar a la ciudadanía y visitantes la mejor versión de la capital.

