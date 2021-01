Nuevas medidas restrictivas afectan al 50% de socios de la Coparmex: Altamirano

Alrededor de 60 empresas con actividad comercial, que representan el 50 por ciento de socios, se verán afectadas con las medidas restrictivas adicionales que implementó el Consejo Estatal de Salud del 11 al 31 de enero, a efecto de contener los contagios de Covid–19, informó el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Tlaxcala, José Noé Altamirano Islas.

Agregó que las disposiciones del gobierno son acatadas por las empresas afiliadas a este sindicato patronal en Tlaxcala; a pesar de que ello implica una afectación de tipo económico. Advirtió que la falta de concientización entre la población en cuanto a cumplir con las medidas sanitarias abre la posibilidad de regresar a “semáforo rojo” y eso genera incertidumbre entre el sector privado local, porque el aumento de casos positivos repercute en los aspectos económico y de salud.

Es de referir que el gobierno estatal determinó que para el sector privado se establece un aforo máximo del 30 por ciento en todas las actividades comerciales y un horario de 7:00 a 19:00 horas. En el caso de establecimientos de venta de alimentos preparados, a partir de las 19:00 horas solamente se permitirá el servicio para llevar del 11 al 31 de enero.

Estas medidas repercuten en las ventas y en consecuencia en la contratación de personal, así que llamó a la ciudadanía a crear conciencia para evitar que se propague el virus y evitar que se declare semáforo rojo en Tlaxcala.

Altamirano Islas pidió a las autoridades que las medidas de supervisión no sean solo para el sector formal, sino que sean implementadas y supervisadas también en el informal, aunque recalcó que la clave para contener la propagación de Covid es crear conciencia en la ciudadanía, es decir, “evitar salir si no hay necesidad y adoptar las medidas sanitarias sin molestarse si alguien más se los pide, ya sea otro ciudadano o el mismo comerciante”.

Las empresas afiliadas a la Copamex atienen las medidas entre sus colaboradores y con sus clientes, a fin de prevenir la propagación del SARS–CoV–2.

Advirtió que si la ciudadanía no usa cubrebocas adecuadamente, no se lava las manos continuamente y no mantiene la sana distancia, las acciones emprendidas por el Consejo Estatal de Salud tendrán poca repercusión para contener el virus y evitar así más fallecimientos

Puntualizó que la iniciativa privada lleva a cabo campañas de concientización entre sus colaboradores sobre la importancia de adoptar las medidas sanitarias al interior del centro de trabajo y