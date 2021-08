Medidas para contener al Covid-19 ante el regreso a clases, tardías, ambiguas e insuficientes: CNTE y AEPAF 

Las 14 medidas anunciadas por el Consejo Estatal de Salud para reducir la incidencia de Covid-19 ante el retorno a las aulas son tardías, ambiguas e insuficientes para evitar contagios entre la población estudiantil y personal que se presente a las instalaciones de enseñanza.

Tras exponer lo anterior, la vocera del Consejo Central de Lucha (CCL) y el presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia (AEPAF), Isabel Vázquez Espejel y Florencio López Quiroz, respectivamente, advirtieron que, además de ello, las condiciones en que se encuentran los planteles educativos no son las idóneas para retomar la modalidad de clases presenciales.

La tarde del pasado miércoles, el Consejo Estatal de Salud difundió los acuerdos tomados en su última sesión, entre ellas la reanudación de actividades en el sector educativo, la creación de las “Brigadas Anti-Covid”, la verificación del cumplimiento de los protocolos preventivos en el transporte público y que se eviten aglomeraciones afuera de las escuelas.

Además, suspendió bailes, ferias y fiestas masivas y privadas hasta nuevo aviso; el cierre de comercios a las 22 horas, excepto farmacias, consultorios y tiendas de conveniencia; el cierre de bares y antros y prohibición de la venta de bebidas alcohólicas en todo establecimiento a partir de las 19 horas, entre otras medidas.

Al respecto, Vázquez Espejel observó que estas medidas se sustentan en el acuerdo 23/08/21 publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), pero “sí consideramos que ha habido indecisión, pues un día dan una información y otro otra, y eso trae como consecuencia que no se hayan tomado las acciones como debió ser y a tiempo y ahora se esté viendo una cantidad considerable de personas infectadas”.

También calificó de ambigua la indicación de que la asistencia a las escuelas es voluntaria, pues “en el acuerdo federal sí se está obligando, de alguna forma, a los estudiantes y a los docentes a que asistan a las clases presenciales”.

Para la vocera del CCL, que es la representación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Tlaxcala, el acuerdo del Consejo Estatal de Salud es tardío, pues lo dan a conocer “a dos días del inicio del ciclo escolar —el lunes próximo—, pues sábado y domingo no se cuentan”

Todo ello, asentó, pone a los docentes en una situación compleja, pues por órdenes de las jefaturas de sector y de las supervisiones, los directores de los planteles están solicitando a las maestras y los maestros que vean la forma de que los estudiantes se presenten el próximo 30 de agosto, cuando inicia el ciclo escolar 2021-2022.

Este es otro punto que pondrá en aprietos a la plantilla académica, pues además de impartir clases presenciales a los y las estudiantes que se presenten a las aulas, también tendrán que buscar la forma de mantener las sesiones académicas a distancia para quienes no acudan. “Realmente va a ser un trabajo complicado para nosotros, aunque de alguna forma hemos resuelto nuestra labor desde que inició la pandemia de Covid-19”.

Vázquez Espejel calificó como irreal que sólo 25 planteles no tienen las condiciones para su uso, como lo informó la víspera el secretario general de la sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Demetrio Rivas Corona, con base a un proceso de revisión a 978 escuelas que realizó su dirigencia.

Estimó que el número de instituciones que requieren atención urgente es mucho mayor, pues tan solo en el sector 03, que abarca la región de Altzayanca, tiene conocimiento de varios planteles que carecen de servicios básicos. Denunció que la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) no ha dado el apoyo para los trabajos de limpieza y sanitización de los espacios o de reparación que se requieran, pues los gastos están siendo sufragados por los padres de familia.

“Sí existe temor en entre el magisterio, porque consideramos que todavía no es tiempo (de regresar a las aulas), que se está exponiendo, de alguna forma, a los niños. El Estado ha repetido muchas veces que son su preocupación, pero con esta decisión los están exponiendo, pero ante la consigna de que los docentes tenemos que presentarnos ya a las escuelas, nos están pidiendo que a través nuestro se invite a los alumnos para que acudan a las clases presenciales”.

Por su parte, el presidente de la AEPAF, Florencio López también calificó de insuficientes las medidas diseñadas por el Consejo Estatal de Salud para contener la pandemia de Covid-19, sobre todo, porque las condiciones de los planteles educativos no garantizan que no haya riesgo de contagios, “en muchos, los lavabos están en mal estado, en otras no tienen cisterna, la infraestructura hidráulica no está bien en todas las escuelas, lamentablemente están en el abandono”.

Aunado a ellos, las alumnas y los alumnos no están vacunados y no habrá suficiente gel ni material de limpieza, pues “no lo dio el gobierno del estado, a pesar de que eso le corresponde. Tuvo año y medio para arreglar lo que hacía falta en las escuelas, y no ha habido nada eso; es muy riesgoso para docentes y estudiantes”.

De acuerdo con López Quiroz, que representa a poco más de mil 500 comités de padres de familia de planteles públicos y particulares, la mayoría no enviará a sus hijos a las clases presenciales a partir del próximo 30 de agosto, “lo vamos a ver ese día, pues muchos padres no enviarán a sus hijos a la escuela”.

Advirtió que la decisión de convocar al regreso a las aulas provocará un incremento de contagios de Covid-19, “no sé con qué fin se haga, no veo a un sindicato defendiendo a sus maestros, veo una postura entreguista a lo que diga el patrón, cuando su función es defender a sus representados. Lamentablemente los maestros están a la deriva y solos”.