Viernes, agosto 29, 2025
NoticiasSalud

Médicos y enfermeras se capacitan en uso seguro de medicamentos y tecnologías para la salud

La Redacción

La Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coeprist) celebró el IV Congreso Estatal de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia, con el objetivo de fortalecer la actualización y capacitación del personal del sector salud en temas relacionados con el uso seguro de medicamentos y tecnologías para la salud.

- Anuncio -

El secretario de Salud del estado, Rigoberto Zamudio Meneses, destacó el trabajo preventivo que realiza la Coeprist en beneficio de la protección de la salud de la población, el cual se complementa con este tipo de eventos académicos que refuerzan el conocimiento del personal médico.

En su intervención, la titular de la Coeprist, Jazmín Jiménez Gutiérrez, subrayó que este encuentro busca que las y los profesionales de la salud cuenten con más herramientas para garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad en el uso de medicamentos.

“Nuestro objetivo es brindar actualización constante al personal del sector salud como elemento clave para proteger la salud de la población”, afirmó Jiménez Gutiérrez.

- Advertisement -

El evento reunió a 230 médicos, enfermeras, químicos farmacobiólogos y profesionales de áreas afines a la salud, quienes fortalecieron su formación con conferencias sobre buenas prácticas de fabricación, tecnovigilancia, vigilancia de eventos adversos posteriores a la vacunación, resistencia a los antimicrobianos, generación de señales en farmacovigilancia y el reto del uso de antibióticos.

Entre los ponentes destacaron especialistas como Luis Alberto Cuevas Barrera, Eddy Carrasco Sánchez, Jorge David López León, Vicente de la Cruz Osorio y Oliver Kelvin Reyes Hernández.

Temas

Más noticias

Internacional

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...
Internacional

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Ciclistas tlaxcaltecas se preparan rumbo a competencias nacionales

La Redacción -
El Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET) llevó a cabo un control de ciclismo en la Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento de Apizaco, con...

Icatlax ofrecerá capacitación a menores con discapacidad y autismo

La Redacción -
El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala (Icatlax) y la Fundación Angelitos Míos A.C. firmaron un convenio de colaboración que...

En el Centro Cultural de Ixtenco, ITEA atenderá a población con rezago educativo

La Redacción -
La Secretaría de Cultura del estado y el Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos (ITEA) formalizaron el préstamo de un espacio dentro...

Más noticias

Revelan abusos sexuales de sacerdotes a estudiantes de colegio francés durante 40 años

La Jornada -
Nantes, Francia.- Cinco sacerdotes y un docente sometieron a una decena de estudiantes de una escuela de Nantes, en el oeste de Francia, a abusos...

Estrenará SCJN imagen institucional a partir del 1 de septiembre

La Jornada -
Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá una imagen institucional distinta a partir del próximo primero de septiembre, cuando...

EU revoca visas a funcionarios palestinos previo a Asamblea de la ONU

La Jornada -
Estados Unidos está denegando y revocando visados a miembros de la Organización para la Liberación de Palestina y la Autoridad Palestina antes de la...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025