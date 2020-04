Médico residente del Hospital Regional de Tzompatepec, de la Sesa dio positivo a Covid-19, revela STSNS

Daniel Romero López, secretario general de la sección 31 del Sindicato de Trabajadores del Sistema Nacional de Salud (STSNS) reveló que un médico residente continúo dando servicio en el Hospital Regional de Tzompatepec de la Secretaría de Salud (Sesa) hasta el pasado viernes sin saber que era portador del coronavirus Covid-19.

Señaló ese caso como un ejemplo de la falta de un protocolo de actuación y de equipo de protección del personal de los hospitales y centros de salud de la entidad, lo que pone en riesgo tanto a los médicos y enfermeras como a las personas que acuden a estos espacios para recibir atención médica.

De acuerdo con el dirigente sindical, un médico residente adscrito del Hospital Regional para realizar su especialidad en Anestesiología se hizo la prueba de detección de Covid-19 desde la semana pasada y hasta el lunes anterior supo que dio positivo al virus, “hasta apenas el fin de semana dejó de ir, pero estuvo trabajando de lunes a viernes”.

“No hay insumos, no hay cubrebocas, no hay material adecuado para que los trabajadores se protejan sobre todo del coronavirus. Tienen los cubículos donde llegan los pacientes, el problema es que en todo el hospital deben portar un cubrebocas adecuado, no de tela que no sirve para nada”, anotó.