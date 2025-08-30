Viernes, agosto 29, 2025
NoticiasEconomía y Ecología

Mediación será la vía para resolver conflictos por deudas con el Fomtlax

La Redacción

El Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala (Fomtlax) y el Poder Judicial del Estado firmaron un convenio de colaboración con el propósito de canalizar los conflictos mercantiles hacia mecanismos de justicia alternativa, priorizando la mediación y la conciliación sobre los litigios judiciales.

- Anuncio -

El acuerdo se implementará a través del Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial, donde mediadores certificados brindarán atención bajo principios de equidad, confidencialidad, imparcialidad y legalidad. El Fomtlax, por su parte, aportará la información necesaria de los casos para facilitar los procesos de conciliación.

El director general de Fomtlax, Carlos Augusto Pérez Hernández, destacó que este trabajo conjunto evitará procesos largos y costosos, beneficiando tanto a la institución como a los acreditados.

“La resolución de estos conflictos a través del diálogo fortalecerá la economía de las familias tlaxcaltecas y dará certeza a los sectores agrícola, ganadero, comercial, industrial y de servicios, que son quienes acceden al crédito estatal”, afirmó.

- Advertisement -

Por su parte, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Anel Bañuelos Meneses, subrayó que el convenio representa un compromiso con la ciudadanía para ofrecer una justicia más cercana, accesible y efectiva.

“La mediación y la conciliación permiten prevenir litigios prolongados y costosos, fortaleciendo la cultura de paz y la legalidad en el ámbito mercantil”, señaló.

De esta manera, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de fomentar el desarrollo económico con responsabilidad social, mientras que el Poder Judicial fortalece su labor de garantizar soluciones consensuadas que reducen la carga procesal y acercan la justicia a la ciudadanía.

Temas

Más noticias

Internacional

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...
Internacional

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Ciclistas tlaxcaltecas se preparan rumbo a competencias nacionales

La Redacción -
El Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET) llevó a cabo un control de ciclismo en la Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento de Apizaco, con...

Icatlax ofrecerá capacitación a menores con discapacidad y autismo

La Redacción -
El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala (Icatlax) y la Fundación Angelitos Míos A.C. firmaron un convenio de colaboración que...

En el Centro Cultural de Ixtenco, ITEA atenderá a población con rezago educativo

La Redacción -
La Secretaría de Cultura del estado y el Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos (ITEA) formalizaron el préstamo de un espacio dentro...

Más noticias

Revelan abusos sexuales de sacerdotes a estudiantes de colegio francés durante 40 años

La Jornada -
Nantes, Francia.- Cinco sacerdotes y un docente sometieron a una decena de estudiantes de una escuela de Nantes, en el oeste de Francia, a abusos...

Estrenará SCJN imagen institucional a partir del 1 de septiembre

La Jornada -
Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá una imagen institucional distinta a partir del próximo primero de septiembre, cuando...

EU revoca visas a funcionarios palestinos previo a Asamblea de la ONU

La Jornada -
Estados Unidos está denegando y revocando visados a miembros de la Organización para la Liberación de Palestina y la Autoridad Palestina antes de la...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025