Mediación será la vía para resolver conflictos por deudas con el Fomtlax

El Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala (Fomtlax) y el Poder Judicial del Estado firmaron un convenio de colaboración con el propósito de canalizar los conflictos mercantiles hacia mecanismos de justicia alternativa, priorizando la mediación y la conciliación sobre los litigios judiciales.

El acuerdo se implementará a través del Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial, donde mediadores certificados brindarán atención bajo principios de equidad, confidencialidad, imparcialidad y legalidad. El Fomtlax, por su parte, aportará la información necesaria de los casos para facilitar los procesos de conciliación.

El director general de Fomtlax, Carlos Augusto Pérez Hernández, destacó que este trabajo conjunto evitará procesos largos y costosos, beneficiando tanto a la institución como a los acreditados.

“La resolución de estos conflictos a través del diálogo fortalecerá la economía de las familias tlaxcaltecas y dará certeza a los sectores agrícola, ganadero, comercial, industrial y de servicios, que son quienes acceden al crédito estatal”, afirmó.

Por su parte, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Anel Bañuelos Meneses, subrayó que el convenio representa un compromiso con la ciudadanía para ofrecer una justicia más cercana, accesible y efectiva.

“La mediación y la conciliación permiten prevenir litigios prolongados y costosos, fortaleciendo la cultura de paz y la legalidad en el ámbito mercantil”, señaló.

De esta manera, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de fomentar el desarrollo económico con responsabilidad social, mientras que el Poder Judicial fortalece su labor de garantizar soluciones consensuadas que reducen la carga procesal y acercan la justicia a la ciudadanía.