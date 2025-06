“Me da gusto que mi primera medalla haya sido en Tlaxcala”: Andrea Robles Félix, medallista de oro, de BCS

En las competencias de ciclismo de la Olimpiada Nacional Conade 2025, en la modalidad contrarreloj individual, ramas varonil y femenil, los participantes se enfrentaron a un reto muy importante: la altura y el clima. Andrea Robles Félix, integrante del selectivo de Baja California Sur, competidora de la categoría juvenil C, superó esas dificultades y alcanzó el oro.

A su llegada a la meta, Andrea presentó problemas de respiración debido a la altura; en ese momento no sabía que había sido la competidora con el mejor tiempo.

Después de la ceremonia de premiación, compartió que la pista era rápida y que dos subidas eran muy exigentes. Sin embargo, todo su esfuerzo valió la pena.

“Llevo cuatro años corriendo contrarreloj y nunca había ganado una medalla de oro. Me da mucho gusto que mi primera medalla la haya logrado en Tlaxcala. Entonces, que haya sido mi primera medalla de oro, verdaderamente significa mucho para mí. Es resultado de todo el esfuerzo y sacrificio que he estado invirtiendo en el último año”, refirió.

Añadió que esta experiencia fue clave para continuar su carrera como atleta. “El único problema que vi fue la altura. Vengo de un nivel de mar y llegar a 2 mil pies de altura según yo, pesa bastante. Fue el único reto que sentí la verdad, pero con motivación, al final de cuenta todo se logra”, concluyó.

Agradeció a Tlaxcala la organización del evento y a su equipo por hacer posible la medalla de oro.

Miguel Gutiérrez Flores, atleta de Tlaxcala, quien abrió la competencia, se posicionó en el top 10 de la prueba de contrarreloj individual rama varonil, en la categoría juvenil B.

“Logré 16 minutos, no fue el mejor tiempo, pero voy a continuar mi participación en la prueba de ruta el próximo domingo. Me siento muy orgulloso de representar a Tlaxcala y continuaré en la búsqueda de la medalla de oro”, dijo.

Eliam Roberto Antillón Gutiérrez, atleta del estado de Chihuahua, conquistó el oro en la categoría juvenil B, posterior a la ceremonia de premiación. Aseguró que este logro es resultado de dos años de esfuerzo y disciplina durante los entrenamientos que realiza a lo largo de la semana en aspectos de intensidad y tiempo.

“Fue uno de esos días lúcidos para mí y me resultó todo. Continúo en esta Olimpiada el próximo domingo. No me siento confiado, me siento seguro, pero creo que todos están muy fuertes de igual manera y bueno, hay que luchar”, resaltó.

La fiesta deportiva continuará en la etapa de ruta a desarrollarse este sábado y domingo de 8:00 a 14:00 horas, en el libramiento Tlaxcala.