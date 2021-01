Gran problema si MC tendría que postular mujer a la gubernatura: Rivas

El líder estatal de Movimiento Ciudadano (MC), Refugio Rivas Corona dijo desconocer, “de manera oficial”, la determinación de la dirigencia nacional de su partido de priorizar a una mujer como candidata al gobierno de Tlaxcala; no obstante, reconoció que en caso de que se confirmarse, “nos meterían en un gran problema…no tenemos propuesta”.

Lo anterior, luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer la definición de los partidos políticos respecto a la asignación de candidaturas a mujeres y hombres en los próximos comicios y con ello, cumplir con el principio de paridad.

De acuerdo con ese listado, Movimiento Ciudadano decidió que sería una mujer su abanderada en Tlaxcala, pese a que la dirigencia estatal daba por hecho la nominación del ex funcionario estatal, Jonatan Bretón Galeazzi.

En entrevista, el dirigente de este partido en Tlaxcala dijo desconocer esa decisión.

“Esa es una lista que entregaron al INE, instancia que pidió a los partidos que entregaran un pre-registro de cómo quedarían sus postulaciones en los estados, pero no es el registro oficial, entonces ahorita estamos en el proceso interno y no he sido notificado de manera oficial, por nuestra dirigencia nacional, de que a Tlaxcala le toca mujer”.

Abundó: “Es un siglado que entregó al INE como un pre registro y quiero entender que por ello, no me notifican de manera oficial, porque esa lista no es oficial para Movimiento Ciudadano, te hablo manera extraoficial, porque no me puedo dar por enterado de esa decisión de ir con mujer en Tlaxcala, pero ya pedí la información oficial”.

De confirmarse esta decisión, los meten en un problema, se le cuestionó.

“Si nos meten en un problema, porque Jonatan Bretón en reuniones con la militancia, ha causado excelentes expectativas…claro que si nos metería en serios problemas con respecto a la candidatura a la gubernatura, en el tema de diputaciones, presidencias municipales y de comunidad, seguimos trabajando. Nos meten en problema porque con Jonatan hemos generado una gran expectativa y eso que apenas está empezando. En estas elecciones, los ciudadanos van a votar por las personas, no por los partidos ni por las megas alianzas, va a hacer por las personas y él es un excelente joven que está causando mucha expectativa al interior del estado”.

A estas alturas, Movimiento Ciudadano tiene una mujer para contender a la gubernatura en Tlaxcala, se le insistió.

No, no, no. Te mentiría si dijera lo contrario, que tenemos una mujer candidata. Me conoces y siempre me ha gustado hablar con la verdad, por supuesto que no la tenemos… No tengo ninguna propuesta mujer, no sé qué es lo que sucederá si me notifican que en realidad va una mujer en Tlaxcala.

-De ser así, desde la cúpula nacional de Movimiento Ciudadano estarían dando por perdida la gubernatura de Tlaxcala.