MC define sus candidatos a diputados locales; los plurinominales para activista y ex perredista

La activista Sandra Guadalupe Aguilar Vega y el ex diputado local, ex alcalde y ex dirigente estatal del PRD, Salvador Méndez Acametitla, encabezan la lista de candidatos a diputados plurinominales que el Partido Movimiento Ciudadano (MC) registrará ante el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE).

De acuerdo con el resolutivo emitido por la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos de Movimiento Ciudadano (MC), ya fueron definidas las postulaciones al Congreso del estado, tanto por la vía de representación proporcional como de mayoría relativa.

La Coordinadora Estatal de la Comisión Nacional de Vinculación con el Sector Agropecuario en Tlaxcala y aspirante a la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano, Sandra Aguilar fue colocada en la primera posición de la lista plurinominal, además de que aparece como candidata a diputada suplente en el distrito 07, mientras que al ex líder estatal perredista, Salvador Méndez, le dieron la segunda fórmula y lleva como suplente al ex legislador local petista, Édgar Campos Hernández.

El resto de las nominaciones plurinominales quedaron de la siguiente manera, a partir de la fórmula tres Frida Pérez Jiménez; Humberto Téllez Altamirano, Laura Patricia López Maldonado, Gregorio Copalcua Paul, María Isabel Muñoz Muñoz, Víctor Geovani Sánchez Ortega, Erika Merino Ortiz y José María Sesín Maldonado.

Mientras que en confirmaron los nombres de los abanderados que postularán en los 15 distritos electorales, “cumpliendo con todas las acciones afirmativas, quedando de la siguiente manera: Distrito 01, con cabecera en Calpulalpan, Aixa Paniagua Coca, cuota joven; distrito 02 con cabecera en Tlaxco, Aníbal George Haro; en el distrito 03 de Tetla, el ex funcionario estatal y ex edil, Saúl Gutiérrez Hernández; en el distrito 04, de Apizaco, el abanderado será Luis Pérez Díaz, para el pago de cuota de la comunidad Lgbtttiq+­­.

Mientras que en el distrito 05 de Panotla, MC postula a Gladys Flores Sánchez; en el distrito 06 de Ixtacuixtla, nominaron a María Brigida Sánchez de la Rosa, como cuota joven; para el distrito 07 de Tlaxcala, el candidato es el ex delegado de la extinta Sedesol, Agustín Bretón Stankiewicz, quien lleva como suplente a Sandra Guadalupe Aguilar Vega.

En el distrito 08 con cabecera en Contla el candidato es Loreto Carrasco para cumplir con la acción afirmativa con la comunidad indígena, aunque en ese caso, trasciende que puede haber modificaciones; en el distrito 09 de Chiautempan será candidato Marco Polo Caloch Cruz; para el distrito 10 de Huamantla, José Antonio Montiel Cruz; en el distrito 11 el candidato es Luis Emmanuel Pardo Goyri.

En tanto que en distrito 12 con cabecera en Teolocholco, la candidata será Laura Patricia López Maldonado, nominación hecha para cumplir con acción afirmativa de discapacidad; distrito 13, de Zacatelco, será Dulce María Piedra García, como acción afirmativa para jóvenes; distrito 14, de Papalotla, Sharaty Elioza García y cierran con distrito 15 de Vicente Guerrero –San Pablo del Monte, con Guillermo Jorge Hueyotlipan Barrón, como candidato indígena.

En tanto, este martes, la ex priista Diana Torrejón Rodríguez, quien aspira a la presidencia municipal de Tlaxco por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), solicitó licencia para separarse del cargo, por tiempo indefinido, a partir del próximo 26 de marzo, a fin de estar en condiciones legales de contender por dicha alcaldía.