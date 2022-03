Mayoría de gasolineras en Tlaxcala no reacciona al cambio de precios: GUEPT

Los precios de los combustibles en Tlaxcala “en realidad están bastante normales, incluso algunos están bajos”, debido a que la mayoría de las gasolineras no reaccionan al cambio”. Este martes, en promedio, el litro de gasolina Magna se vende en 21.80 pesos, la Premium en 22.10 y el diesel en 22.05 pesos.

Lo anterior lo dio a conocer la presidenta de la asociación Gasolineros Unidos para los Estados de Puebla y Tlaxcala (GUEPT), Luz María Jiménez Almazán, quien expuso que actualmente existe preocupación por el precio de los combustibles entre la población, pues todo lo que pasa en el mundo inevitablemente repercute en materia energética, “porque estamos muy conectados, dependemos de las regulaciones internacionales, y el petróleo y las gasolinas que se compran en el extranjero no están subsidiados, tienen el precio real”.

Explicó que Petróleos Mexicanos (Pemex) publica todos los días, alrededor de las 15 o 16 horas, los precios del día siguiente y la metodología que se utiliza señala que los empresarios deben marcar el precio considerando el costo de reposición del inventario.

“A lo mejor hoy compré la gasolina barata, pero si yo sé que mañana va a subir de precio, debo considerar cuánto me va a costar comprar mañana el mismo combustible que estoy vendiendo ahorita. Si mañana está caro, la que vendo hoy no la puedo vender al precio que lo compré barato, porque entonces me voy a quedar sin recursos para comprar mañana caro”, expuso en torno a lo que es el costo de reposición del inventario.

Jiménez Almazán indicó que por lo menos con 24 horas se tiene que hacer el cálculo de reposición del inventario y los precios se mueven en función de eso, “pero en Tlaxcala no lo hacen, hay gasolineras que no cambian el precio en meses, suba o baje, como esté, no lo suben y les preguntamos por qué y dicen que porque Pemex no les ha dicho nada. Siguen pensando que el negocio es el mismo de antes de la reforma energética, lo siguen manejando como hace tres años y eso no es posible, el que no se dé cuenta que este negocio cambió, está condenado a desaparecer”.