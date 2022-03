Mayor número de quejas ante la SFP es contra personal de Ministerios Públicos y de Sesa

En lo que va de 2022, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha recibido alrededor de 30 quejas en contra de servidores públicos, principalmente de Ministerios Públicos y de la Secretaría de Salud (Sesa), informó Eréndira Cova Brindis, titular de esta institución.

En entrevista tras concluir la ceremonia cívica de conmemoración del natalicio de Benito Juárez García, benemérito de las Américas, señaló que a principios de enero comenzó a funcionar el buzón de denuncia digital en esta dependencia.

Pero las denuncias no solamente son recibidas a través de este mecanismo, también vía whatsapp, correo electrónico o por el número telefónico 01800, puntualizó.

A la fecha, son alrededor de 30, desde el 1 de enero de este año, muchas se han turnado a los titulares de las diferentes dependencias a las que están dirigidas, y –resaltó- varias son remitidas por la Función Pública federal, ya que son presentadas directamente ante la presidencia de la República.

“El año pasado eran cerca de cuatro o seis denuncias; es un tema medio complejo, queremos que no haya ninguna, eso sería lo ideal; pero al mismo tiempo, de no haberla, pensaríamos que no hay un mecanismo de comunicación hacia el ciudadano, como sí se tiene en la actualidad para conocer qué es lo que le aqueja”.