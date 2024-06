Mayor diálogo y escucha, pide iglesia católica a autoridades para emitir lineamientos de protección al conjunto conventual;  “no solo son paredes”, dice

El conjunto conventual franciscano “no solo es un museo, no solo son paredes, es una iglesia viva” y un “lugar de fe” que es la razón principal de su existencia, por lo que para emitir la normatividad de protección de este patrimonio debe haber mayor diálogo y escucha, pidió a las autoridades César Delgado Delgado, párroco de la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

En sesión ordinaria del Consejo Interinstitucional para la Salvaguarda y Protección del Conjunto Conventual Franciscano y Catedralicio de Nuestra Señora de la Asunción (Consafran), encabezada por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, este sacerdote fijó así la postura de la iglesia católica.

Y es que en esta plenaria fue presentada la Norma y Lineamientos Generales para la Protección del Patrimonio Cultural Edificado y del Espacio Público de Tlaxcala, cuya finalidad es contribuir de forma ordenada a hacer un uso racional de este último.

Al respecto, Delgado Delgado expresó que alaba la idea de un trabajo de sinergia, de buscar el orden y custodiar

- Advertisement -

“lo que nos dejaron nuestros hermanos franciscanos y la iglesia católica aquí en Tlaxcala”.

Sin embargo, ante los integrantes del Consafran, puntualizó: “Este complejo todavía tiene vida, no es un museo, no solo son paredes es una iglesia viva, donde no solo cuidamos el aspecto material, si no hay actividades de evangelización, que es la razón de este edificio”.

El sacerdote señaló que a veces se pierde la causa de estos edificios y recordó que se “celebran 500 años de la llegada de los franciscanos” a este lugar.

- Advertisement -

“La causa de lo que llevó a la construcción todo esto, no fue tener un monumento muy hermoso, muy bonito, sino que fueran lugar de evangelización, lugares litúrgicos y de la pastoral social”, enfatizó.

Abundó que en este inmueble hubo enseñanzas, promoción social y educativa y hospitales, “entonces -acentuó- es complejo, por eso no volteé a la aprobación inmediatista de unos lineamientos, sino se necesita mayor diálogo a quienes competa, a la autoridad civil, a la iglesia, buscar soluciones integrales”.

Precisó que no solo es velar por un patrimonio cultural de la humanidad, “sino por todo lo que se realiza ahí… yo miro estos lineamientos como cuando se va en la carretera, muchos topes, hay que enseñar a la gente a disfrutar y recibirlos con todo respeto, no es sancionar”.

Por ello, invitó a que junto con la gobernadora, los integrantes del Consafran se sienten a dialogar sobre esta normatividad y agregó que ha solicitado la incorporación de una persona oriunda de este lugar que ha visto crecer esta catedral, ubicada en la capital del estado.

Asimismo, requirió la integración de un sacerdote especialista en turismo y consideró necesario rescatar el tema de la identidad tlaxcalteca, la naturaleza y la misión, en este caso de la iglesia, “para poder custodiar convenientemente”.

El religioso también respondió a algunos señalamientos en torno al uso inadecuado del atrio, (realizados por el delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia, José Vicente de la Rosa Herrera) y afirmó que la catedral no cobra por el uso del estacionamiento, sino que “se pide un donativo”.

Remarcó que el administrador de la catedral es el obispo y que esta no solo es un edificio, sino un lugar de fe. Sobre el problema del ambulantaje en esta área, contestó que este “no depensecde de de mí; reconozco que hemos puesto dos puestecitos, (de) panqué y unos taquitos, para pagar

16 mil pesos y fracción bimestrales de luz… esas son las razones de nuestras pobres vendimias escandalosas, aunque no lo considero así, porque solo es sábado y domingo, de manera muy rápida, los demás ambulantes no dependen de nosotros”.

Reiteró que debe haber más diálogo, más capacidad de escucha y menos terceras personas, sino de manera directa, y discernimiento; ademas, dijo que serán consultados los liturgos, especialistas en evangelización y la pastoral social, respecto de estos lineamientos, “no solo qué nos dice un monumento”.

Antes, entre muchas otras observaciones, David Lima Arroyo, arquitecto y asesor externo en este proceso, refirió que lo interesante es “cómo vamos a lograr que esta protección de este patrimonio mundial y de todo lo demás que tenemos en el estado se pueda llevar a cabo”.

Dijo que estos lineamientos tienen como propósito establecer las disposiciones para la participación del Poder Ejecutivo del estado y los ayuntamientos, y que el sustento normativo es la Ley Federal de Monumentos y su Reglamento, entre otras disposiciones, para dar cumplimiento a objetivos comprometidos con la Unesco.

De esta manera, se intenta proteger la integridad de los monumentos, su apreciación como conjunto, paisaje cultural, la seguridad del orden público, la salud o la moral pública, así como los derechos y las libertades de los demás.

Los lineamientos entrarían en vigor después de su publicación en el Periódico Oficial y el pleno del Consafran deberá instalar un comité técnico, mientras que los municipios que incluyen en sus demarcaciones algún tipo de patrimonio cultural edificado, deberán generar la reglamentaciones correspondientes, en concordancia.

Por su parte, José Antonio Aguilar, secretario técnico del Consafran remarcó que “respetando el derecho de manifestación y el derecho a la reunión de las personas y movilidad”, también se establece normas “para la solicitud de expresiones públicas y manifestaciones, eventos culturales, artísticos que se quieran realizar y que cumplan con ciertos lineamientos para llevarlos a cabo”.

A todo esto, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros confió en encontrar apoyo para cumplir “un desafío que tenemos” y que estos lineamientos son cruciales.

Resaltó el compromiso de todas las instituciones involucradas para hacer las cosas de la mejor manera y ofreció que todas las contribuciones en torno a esta normatividad serán tomadas en cuenta.

También te recomendamos: “Desgraciadamente cada vez se consumen drogas más baratas”: ITJ; se aplican programas de prevención