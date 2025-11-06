Jueves, noviembre 6, 2025
Matute hace vibrar el Teatro del Pueblo en “Tlaxcala, la Feria de Ferias 2025”

La Redacción

La agrupación mexicana Matute encendió el escenario del Teatro del Pueblo en “Tlaxcala, la Feria de Ferias 2025”, con un concierto que reunió a miles de fans en una noche de fiesta, nostalgia y buena música.

Desde las primeras horas del día se registró una alta demanda de accesos, que se agotaron antes del inicio del espectáculo, reflejo de la expectativa que generó la presentación incluida en la cartelera artística de esta edición.

El grupo, encabezado por Jorge D’Alessio, ofreció un espectáculo vibrante y lleno de energía, con un repertorio que rindió homenaje a los éxitos del pop y rock de los años ochenta. El carisma de los integrantes y su interacción constante con la audiencia consolidaron una conexión total entre la banda y el público, que no dejó de corear ni un solo tema.

Con un despliegue de luces y sonido de alta calidad, Matute hizo cantar y bailar a un público que llenó por completo el recinto. Durante más de dos horas, los asistentes revivieron los temas que marcaron una época, en un ambiente festivo y familiar.

La presentación de Matute formó parte de los eventos estelares y de acceso gratuito con el pago del boleto general a la feria, de solo 10 pesos, lo que refuerza el carácter popular, accesible y familiar de la celebración.

Con esta actuación, el Teatro del Pueblo confirma el éxito de su programación artística, que incluye figuras nacionales e internacionales, posicionando a la Feria de Tlaxcala como una de las más importantes del país.

El Patronato para las Exposiciones y Ferias en la Ciudad de Tlaxcala reitera su compromiso de ofrecer espectáculos de calidad para todas las familias, fortaleciendo el sentido de identidad, cultura y convivencia que caracteriza a “Tlaxcala, la Feria de Ferias 2025”.

Para conocer el programa completo de actividades, el público puede consultar las redes sociales oficiales en Facebook, TikTok e Instagram (@TlaxcalaLaFeriaDeFerias2025) o comunicarse al 246 123 96 45.

