Vigencia legal del matrimonio igualitario es un avance, pero aún hay tibieza en acciones: activistas

Una vez que el matrimonio igualitario ya tiene vigencia legal en el estado, activistas consideraron que representa un avance significativo en materia de derechos humanos; pero advirtieron que Tlaxcala aún está “tibio” porque se requieren políticas públicas, mayor información y castigar los crímenes de odio en contra de la población Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti, Intersexual, Queer (LGBTTTIQ+).

A ocho días de la manifestación realizada en el Congreso local, por parte de representantes de diversas Organizaciones de la Sociedad Civil (impulsoras de la reforma al Código Civil para legalizar en esta entidad la unión entre personas del mismo sexo) en exigencia de la promulgación del decreto número 291 aprobado el 8 de diciembre de 2020, este miércoles se enteraron que fue publicado en el periódico oficial el día 24 de ese mismo mes y año, por lo que entró en vigor al día siguiente.

En entrevista por separado, Paola Jiménez Aguirre, representante estatal de la Red Nacional de Mujeres Trans (RNMT), puntualizó que al entrar en vigencia esta nueva disposición, “se garantiza el acceso, igualitario y sin discriminación, a una certeza jurídica y patrimonial para todas las parejas tlaxcaltecas que deseen unirse bajo ese régimen”.

Aplaudió y felicitó al gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez “por su voluntad política y apego al marco de derechos humanos”. Ahora –añadió– solo tendrán que esperar las personas interesadas la apertura del servicio en el Registro Civil.

“Esperamos que no haya resistencia por parte de los empleados de esas oficinas, ya que cuando acompañamos a personas trans a hacer su cambio de género y nombre en sus actas de nacimiento, sí la hubo”, recalcó.

Tlaxcala –subrayó– no es pionero en esta adecuación a su Código Civil, otros estados lo hicieron desde hace años y ello permitió que instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), entre otras, hayan regulado sus normativas para garantizar derechos a los matrimonios igualitarios.

“Todos nacemos libres e iguales, lo cual no se cumplía en la entidad al permitir que solo ciertos ciudadanos accedieran a este contrato social. Se avanzó no solo en esto, sino en garantizar la dignidad humana y la no discriminación”.