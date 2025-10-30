Jueves, octubre 30, 2025
“Matisse” brindó una noche de emoción y romanticismo en el Teatro del Pueblo

El Teatro del Pueblo de “Tlaxcala, la Feria de Ferias 2025” se llenó de romanticismo con la presentación de Matisse, agrupación mexicana reconocida por su estilo pop contemporáneo y sus letras cargadas de sentimiento.

El trío, integrado por Melissa Robles, Pablo Preciado y Román Torres, ofreció un concierto vibrante que congregó a cientos de fans que no dejaron de cantar temas como “Por última vez”, “La misma luna” y “Todavía”, convirtiendo el foro en un coro colectivo.

La presentación formó parte de su gira nacional y fue el cuarto espectáculo artístico del Teatro del Pueblo, espacio que continúa consolidándose como uno de los escenarios más concurridos de la feria.

Con su característico carisma, Matisse agradeció el cariño del público tlaxcalteca y destacó la energía que se vive en cada edición de esta celebración, donde el acceso al recinto es gratuito y se promueven dinámicas sociales como el “kilo de ayuda”, que permite obtener lugares preferenciales a cambio de donativos en especie.

El evento reafirma el compromiso de “Tlaxcala, la Feria de Ferias 2025” con ofrecer espectáculos de primer nivel y actividades para todas las edades, en un ambiente familiar y seguro.

La feria continúa con una amplia cartelera artística, juegos mecánicos, actividades culturales y una variada oferta gastronómica que promete seguir siendo el corazón festivo de la entidad.

El programa completo de actividades puede consultarse en redes sociales oficiales —Facebook, TikTok e Instagram: @Tlaxcala la Feria de Ferias 2025— o al teléfono 246 123 96 45.

