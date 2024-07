Mastranzo Corona impugnará ante el TEPJF fallo del TET que le anuló su triunfo como diputada

La candidata a diputada local de Morena por el distrito 15, con cabecera en San Pablo del Monte, Ana Bertha Mastranzo Corona anunció que impugnará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el fallo del órgano jurisdiccional local que anuló su triunfo en los pasado comicios.

La morenista aseguró que defenderá cada uno de los votos que recibió en los comicios del pasado 2 de junio, de ahí que agotará las instancias legales para hacer valer su triunfo, al considerar que el fallo emitido por los magistrados del Tribunal Electoral de Tlaxcala, en su contra, carece de sustento.

La víspera, el pleno del TET, por unanimidad de votos, revocó el triunfo de Mastranzo Corona y en su lugar, ordenó al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) asignar el triunfo al abanderado de Movimiento Ciudadano, Guillermo Hueyotlipan Barrón, ello después de declarar la nulidad de la votación recibida en las casillas 363 contigua 5 y la diversa contigua 6 de la elección de diputado en el distrito 15 de San Pablo del Monte.

En entrevista, la ex diputada local sostuvo que si bien no conoce a fondo los argumentos utilizados por los magistrados para anular su triunfo, agotará las vías jurídicas para hacer valer lo que llamó la voluntad popular mayoritaria.

“Derivado de la resolución que ayer el Tribunal Electoral emitió, decirte que hasta el momento no he sido notificada, no conozco exactamente el contenido de dicha sentencia, entonces hasta tenerla, vamos a analizarla y ver, pero desde nuestra consideración, obviamente no aceptamos esta resolución”.