Más peligroso que un virus

La propagación de información falsa sobre el Covid–19 resultó más peligrosa que el propio virus y pudo haber derivado en un saldo fatal. La noche del pasado jueves 14, en plena pandemia, habitantes de comunidades de Tlaxco, en medio de balazos, vandalismo y quema de vehículos y de agresiones contra servidores públicos, impidieron acciones de sanitización. Horas previas, entre la comunidad se difundieron dos audios vía WhatsApp, cuyo mensaje provocó esa reacción violenta.

Y cómo no. En uno de esos avisos la voz de un hombre alarma: “…los gobiernos municipales tienen que entregar 60 muertos al día… esto es lo que ellos le llaman la expansión del virus… a través de la fumigación que hacen diario en los cielos; los químicos son altamente tóxicos para los pulmones y los bronquios… el proyecto es reducir a la población a través del nuevo orden mundial, de las antenas 5G y de los alimentos procesados… ¡que nadie acuda a un centro de salud, que se curen con remedios naturales!… nadie debe permitir la fumigación para sanitización porque la gente morirá”.

En el otro audio se escucha: “…hoy a las dos de la mañana salen aviones y van a soltar un virus… va a estar suspendido durante 36 horas; ¡no salgan!… esto me lo acaba de pasar Marlene, a ella se lo acaban de decir por parte de Gobernación… no se expongan a lo tarugo…cierren puertas y ventanas… México tiene que entregar 60 mil muertos, no ha cubierto la cuota y las naciones ahorita ya están sobre el presidente”.

La gente nunca dudó de esas versiones. La respuesta intransigente pudo ser consecuencia de la falta de información puntual sobre el virus. Los gobiernos tendrían que revisar si las campañas de difusión emprendidas han sido suficientes y adecuadas. El efecto no esperado también es responsabilidad de las autoridades municipales, incluidas presidencias de comunidad, por ser las más cercanas a la población. Se tuvo conocimiento que para las autoridades federales es complicado conocer la procedencia de los audios y, por tanto, sancionar. Este tipo de reacciones impulsivas no es exclusivo de Tlaxcala, en marzo pasado fueron quemadas antenas de telefonía móvil 5G en Reino Unido, bajo el argumento de que propagan el Covid–19 y son causantes de otras enfermedades.