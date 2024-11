Más hombres y menos machos

Este 25 de noviembre, Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer, habrá quienes expresarán cansancio de volver a tener que hablar de esos temas de “viejas”, porque ahora hay más leyes, instituciones y hasta presupuestos específicos para atender sus temas; tantos se ha avanzado que hasta tenemos una presidenta en México.

Sin embargo, las violencias contra las mujeres continúan acrecentándose. Los últimos datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) establecen, por ejemplo, que Tlaxcala es el tercer estado con más presuntos delitos de feminicidio por cada 100 mil mujeres, por debajo de Morelos (4.45) y Chihuahua (2.05), con una cifra de 1.76. Además, de enero a octubre de este 2024, se han contabilizado mil 420 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer y se recibieron 3 mil 733 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia de pareja.

La tarea de eliminar la violencia contra las mujeres atraviesa necesariamente por la toma de conciencia, la reflexión y el compromiso de los hombres, porque seguramente muy pocos se han cuestionado sobre la forma en que asumen su masculinidad y cómo esta forma favorece a construir y afianzar entornos de desigualdad y violencia de género o, por el contrario, a construir y afianzar entornos libres, seguros y de igualdad para ellos y también para todas las personas que les rodean, especialmente de las mujeres y niñas que están en sus círculos más cercanos.

No, no todos los hombres violentan, pero en todos existe corresponsabilidad para lograr que mujeres y niñas vivan una vida libre de violencia. Bien podrían comenzar a cuestionar cuáles son los “beneficios” obtenidos por asumir la obligación del estereotipo que les mandata a ser fuertes, agresivos, a no pedir ayuda ni admitir su vulnerabilidad y, cuánto han perdido por sus conductas machistas en términos de salud mental y física, así como en sus relaciones personales. Ojalá poco a poco tengan la valentía de asumirse más hombres y menos machos.