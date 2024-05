Más de mil casos de violencia sexual y de embarazos en niñas y adolescentes, anualmente, identifica proyecto en Tlaxcala; se comete trata contra este sector, afirma

Casos “impresionantes” de trata de personas con fines de explotación sexual y de violencia sexual extrema, así como la detección y atención a al menos mil 265 de violencia sexual, 97 de embarazo infantil y 897 de embarazo adolescente, anualmente, revela el proyecto, “En comunidad prevenimos y respondemos ante la violencia sexual y el embarazo infantil en 12 municipios de México”.

En el auditorio del Centro de Investigación Educativa (CIE-UATx) se llevó a cabo el foro “Hacer frente a la violencia sexual y el embarazo en niñas y adolescentes de Tlaxcala: resultados y experiencias”, como parte del cierre de dicho proyecto auspiciado por el Fondo Fiduciario de ONU Mujeres e implementado por Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia A.C., del 15 de mayo de 2021 al 14 de mayo de 2024.

Rosario Texis Zúñiga, directora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser Tlaxcala), repasó que este trabajo se efectuó en 12 municipios de tres estados del país: Tlaxcala Puebla y México.

En el caso de Tlaxcala se incluyó a tres municipios: Chiautempan, San Pablo del Monte y Tetlanohcan; sin embargo, se amplió a 10 más: Mazatecochco, Teolocholco, Acuamanala, Zacatelco, Xaloztoc, Huamantla, Apizaco, Zitlaltépec, Emiliano Zapata y Cuapiaxtla.

Anotó que este proyecto también permitió mirar los impactos de la pandemia de Covid-19, los cuales “siguen permeando en estos momentos”, y abundó que se buscó intervenir en este fenómeno.

Entre los hallazgos de este trabajo, destacó que en materia de género “se siguen reforzando roles de género y machismo en casa, en la escuela y en la comunidad; desigualdades y masculinidades tradicionales.

En cuanto al control del cuerpo y la sexualidad -citó-, no se ve a las niñas y adolescentes como sujetas de derechos, no hay apoyo para la toma de decisiones y se controla y violenta la sexualidad; y los referentes de este sector para hablar de sexualidad son las redes sociales y programas de televisión, como “La rosa de Guadalupe”; seguidos de la escuela, especialistas/sociedad civil, familiares y, al final, las instituciones como el DIF, por lo que “algo está pasando que aún no son un espacio de confianza”.

Entre algunos testimonios obtenidos durante la investigación se encuentra el de una menor de 13 años de edad, de San Pablo del Monte, quien afirmó: “Mi mamá me obligó a prostituirme por cinco meses, no teníamos dinero y ella quería que saliéramos de este lugar”.

“Debo esconder que ya tuve relaciones porque mi familia me cuida mucho y dice que solo las mujeres fáciles lo hacen”, es otro relato de una adolescente de Tetlanohcan.

Consideró que es “un reto muy grande” dotar a la o el docente de herramientas para ser el primer contacto pero con elementos importantes; aunque, los papás (varones) no aparecen entre los referentes para obtener información.

Las principales violencias reconocidas por las niñas y adolescentes, son la familiar, el maltrato infantil, el acoso callejero, la ejercida en la comunidad, el abuso sexual, como tocamientos y miradas; mensajes, inseguridad en el hogar y la violencia sexual, pero el embarazo no deseado ni planeado

Además, expusieron que la pandemia de Covid-19 “sí las puso en riesgo porque los principales agresores no estaban fuera, estaban dentro (de casa), eran los tíos, los abuelos, los papás, los padrastros, quienes estaban con ellas conviviendo la mayor parte del tiempo”, resaltó.

Enfatizó que una parte importante es la atención a casos identificados anualmente dentro del proyecto. De violencia sexual -indicó- atendimos mil 265, en un año; de embarazo infantil, 97, y de embarazo adolescente, 897.

“Quizás las cifras no coinciden a veces con lo que dice el estado o las instituciones del estado, pero tiene que ver con que nosotros estamos todos los días en un espacio donde reconocemos este tema, donde estamos ahí presentes y muchas veces en la violencia sexual las niñas adolescentes no quieren denunciar”.

La investigadora comentó que uno de los argumentos de las menores es que el agresor es su papá y ellas sentirían culpa de ser quienes “destruyan” a su familia. Sin embargo -añadió-, se ha integrado un modelo de atención integral que incluye abogadas, trabajadoras sociales y psicólogas, porque algunas de ellas es la primera vez que lo cuentan pero tenían seis años cuando comenzaron a ser violentadas y ahora ya tienen 14.

Apuntó que también se han realizado canalizaciones a instituciones y se ha brindado atención especializada ante este tipo de situaciones, en las que hay otros relatos como el de una niña que dijo: “Me espía cuando me baño, me llama por teléfono o me obliga a tocarle su parte y mi mamá no me cree”, en referencia a su padre.

La también activista subrayó que en este trayecto 2021-2024, “hemos visto casos impresionantes de trata de personas con fines de explotación sexual, casos de violencia sexual extrema que se han tenido que mandar a refugios y hemos pedido que se emitan órdenes de protección y órdenes de restricción para las niñas y adolescentes”.

Sin embargo -abundó-, hay muchas deudas en el Estado y una de ellas “es que se sigue pensando que, por ejemplo en los sistemas DIF, es muy importante la familia, y en casos de violencia sexual dicen, sí es el violentador pero es el papá; sí, tu mamá no quiere hacer la denuncia, pero es tu mamá, o sí, tu papá y tu mamá te prostituyen Pero ellos son tus padres”.

Agregó que estas son respuestas institucionales a pesar de que las leyes han cambiado, pero “todavía en los municipios pesa mucho este tema y las niñas dicen, prefiero regresar, quedarme en mi casa a hablarlo nuevamente, porque al final se quedan sin apoyos y sin redes que las cobijen”.

Señaló que a través de este proyecto se ha aprendido a responder en comunidad, como un espacio no solo de la sociedad civil sino de las las y los docentes, de papás y mamás y de cuidadores e instituciones, “porque el papel más claro que le toca al Estado es garantizar la protección de los derechos, pero nosotros estaremos ahí guiando y viendo que lo haga de la mejor manera”.

Remarcó que inicialmente el trabajo se realizaría solo en tres municipios, pero se amplió a 10 más, sin embargo, refirió que se requieren recursos para abarcar los 60 “y más acción de todas. Pero necesitamos seguir construyendo otro mundo para las niñas y adolescentes del país “.

Texis Zúñiga dio a conocer en cifras otros alcances de este proyecto, como actividades directas con niñas, niños y adolescentes, entre ellos talleres y pláticas, los cuales también se impartieron a servidores públicos y padres de familia; incluida una incidencia política tanto en leyes como en protocolos.

Realzó que uno de los logros es el de haber formalizado una ruta de detección y atención a través de la respuesta. En su turno, Edith Salazar de Gante, académica e investigadora, destacó el fenómeno de los matrimonios a edad temprana que aún se realizan en comunidades de la entidad.

En la presentación de estos resultados también participó la coordinadora nacional de Ddeser, Patricia López Romero, quien expuso de manera general lo realizado en este proyecto en los tres estados.

