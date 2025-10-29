Más de mil árboles integran biodiversidad del Parque de la Juventud: Castro; frenar proyectos “ecocidas”, exige la ACST

Al tiempo que ambientalistas desarrollan una campaña en defensa de más de mil árboles que alberga el Parque de la Juventud, de los que más de la mitad son especies nativas mexicanas; organizaciones sociales exigieron frenar “proyectos ecocidas”, como el de la Ciudad de la Juventud” en la capital del estado.

- Anuncio -

En pronunciamiento por separado, colectivos, movimientos y organizaciones como el Centro Fray Julián Garcés Desarrollo Social y Derechos Humanos (CFJG), que conforman la Asamblea Comunitaria Socioambiental de Tlaxcala (ACST), expresaron su inconformidad contra los trabajos de “rehabiitación” en ese espacio de recreación y de áreas verdes.

Te puede interesar: Avanzan acuerdos para la rehabilitación del Parque de la Juventud en Tlaxcala capital

Puntualizaron que se intenta imponer un “proyecto ecocida”, pues consideraron que es la misma situación en el resto de “ciudades que impulsa el actual gobierno”, entre ellas, la administrativa y la de la cultura y el entretenimiento, ya que “nos están despojando de nuestro territorio, intentando cambiar nuestra forma de vida y generando procesos de gentrificación”.

- Advertisement -

Además, señalaron que estas obras atentan contra la democracia, “pues en todos ellos no hubo consulta ni diálogo”, y que la “supuesta” encuesta realizada por el Instituto Taxcalteca de la Juventud (ITJ) para rehabilitar el Parque de la Juventud (donde ese organismo tiene su sede), “no representa” a la diversidad social ni a la “máxima protección” que es la biodiversidad de ese lugar.

Por tanto, pidieron que se cancele el proyecto de “Ciudad de la Juventud” y que en todas las acciones del gobierno se aplique el principio pro natura, a efecto de garantizar “la máxima protección a la naturaleza y a su bioculturalidad”.

Asimismo, requirieron que se garantice la participación del pueblo desde las etapas iniciales para la toma de decisiones, pues “de no realizarse así, se atenta contra el cumplimiento de tratados internacionales como el Protocolo de Escazú”; por tanto, remarcaron su petición de “alto a los proyectos ecocidas”.

- Advertisement -

Por otra parte, Hilda Margarita Castro Cuamatzi, cientifica ambiental, informó que en conjunto con la asociación civil Toktli Educación Ambiental, World Cleanup Day México y diversos aliados, ha lanzado la campaña “Una misma raíz: Parque Nacional Xicohténcatl y Parque de la Juventud”, a partir del 28 hasta el 31de este mes de octubre.

Detalló que el Parque de la Juventud alberga a más de mil 31 árboles predominantemente adultos y con altura promedio de ocho metros, de los cuales 55 por ciento son especies nativas de México y el restante son exóticas, “además de decenas de aves, reptiles, insectos y otras especies que conforman un cosistema urbano valioso”, entre ellas destaca el “colorín (Erythrina americana)”, catalogado con amenaza de desaparición, a través de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-Semarnat-2010.

Precisó que este lugar tiene un suelo tipo fluvisol, formado por sedimentos fluviales recientes, y que su vegetación original está formada por ocotes, sabinos (Juniperus deppeana), ailites (Alnus acuminata) y fresnos (Fraxinus uhdei).

Tiene una altitud de dos mil 240 metros sobre el nivel del mar y se localiza junto al río Zahuapan; se caracteriza por un clima templado subhúmedo con Iluvias en verano, y es refugio de 14 familias botánicas, de 15 géneros y de 20 especies arbóreas, así como de fauna urbana, de acuerdo a diagnósticos científicos realizados por diversos investigadores.

Acentuó que la finalidad de la campaña es generar información clara, veraz Y accesible sobre la importancia ecológica de este espacio urbano.

También puedes leer: Asegura Morales que serán conservados los recursos naturales del Parque de la Juventud durante la ejecución de obras de rehabilitación

Por eso, Toktli Educación Ambiental compartirá en sus redes sociales infografías sobre la biodiversidad y el valor ambiental de ambos parques. También, se llevará a cabo un mini ciclo de conferencias con especialistas locales, de México y de América Latina, que son transmitidas en YouTube.

“Sabemos que el Parque de la Juventud requiere mejoras y espacios dignos para la población, pero también es urgente reconocer que es el hábitat de la flora y fauna tanto nativa como introducida que vive en este territorio”.

Asimismo, enfatizó que frente a la crisis climática, se debe tener presente que este Parque de la Juventud brinda diversos servicios ecosistémicos, desde la captación de dióxido de carbono y filtración del agua; evita la erosión del suelo, regula la temperatura y reduce el efecto de la isla de calor de la ciudad; controla el viento, mejora la calidad del aire filrado de contaminantes y abate el ruido, entre otros impactos positivos.

De esta manera, las y los jóvenes ambientalistas buscan “fortalecer la defensa del territorio desde la ciencia” y “compartir cor las autoridades locales que se debe reconocer la relevancia” de este sitio que necesita un buen manejo y protección.