Más de 90 taekwondoínes intensifican su preparación rumbo a la Olimpiada Nacional 2026

En el pabellón “A” de la Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento, más de 90 atletas de taekwondo afinan su preparación con sesiones intensivas de entrenamiento y control de peso, como parte de su ruta hacia la Olimpiada Nacional 2026.

El Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET) dio a conocer que la concentración reúne tanto a nuevos talentos como a medallistas consolidados, quienes trabajan bajo un esquema técnico y físico diseñado para elevar su rendimiento competitivo.

El objetivo es preparar a los atletas para que lleguen en las mejores condiciones a la próxima justa nacional, con miras a colocar nuevamente a Tlaxcala en los primeros planos del deporte.

Las prácticas contemplan trabajo especializado por categorías, revisión de ejecución y estrategias para fortalecer la disciplina mental, factores que serán determinantes para enfrentar los procesos clasificatorios del próximo año.

Con esta preparación, la delegación tlaxcalteca busca mantener el orgullo deportivo del estado y destacar a nivel nacional en esta disciplina.