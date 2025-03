Más de 500 personas participan en Carrera Estatal de la Mujer 2025 y Reto Serial Tlaxcallan

Más de 500 corredoras y corredores se dieron cita en la Plaza Las Américas del municipio de Tetla de la Solidaridad, para ser partícipes de la “Carrera Estatal de la Mujer”, la cual forma parte del Reto Serial Tlaxcallan, rumbo al Medio Maratón Internacional y Carrera 5K.

- Anuncio -

En esta ocasión, el banderazo de salida fue encabezado por el titular del departamento de Cultura Física y Promoción Deportiva del Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET), Gustavo Capetillo Sánchez y el presidente municipal, Giovanni Montiel, quienes participaron en la carrera de 5 kilómetros, así como la presidenta honorífica del DIF municipal, Gabriela Macías, quien se unió al contingente de la caminata de 2.5 kilómetros.

En el acto protocolario previo a la carrera, Capetillo Sánchez expresó, a nombre del director general del IDET, Daniel Moncayo Cervantes, que “agradecemos aquí, al presidente municipal, por las facilidades otorgadas, y a ustedes por venir a esta carrera en su honor; de parte del director, reciban un reconocimiento porque ustedes siempre lo dan todo por nuestro bienestar y esperamos que disfruten de este evento para ustedes”.

A su vez, el presidente municipal, Giovanni Montiel agradeció al IDET por llevar a cabo la realización de la Carrera Estatal de la Mujer en el municipio, y ser parte del circuito de carreras del Reto Serial Tlaxcallan, pues recalcó que de esa manera se motiva a la población que preside, para realizar actividad física y así mejorar el bienestar físico y mental.

- Advertisement -

La primera mujer en arribar a la meta, de la carrera 5K y como parte del circuito, fue la tlaxcalteca Xanat Paola Casillas Valencia, quien expresó que “fue una distancia bastante completa, me gustó mucho la ruta, me logré mantener un poquito, entonces me sentí muy bien y por eso me gustó mucho esta carrera, porque es una forma de darle voz a las mujeres y de buscar la equidad de género”.

Para la carrera, las participantes recibieron su playera, así como medalla conmemorativa; mientras que los participantes hombres recibieron la playera del Reto Serial Tlaxcallan y el pin conmemorativo; también se contó con puesto de hidratación, atención médica y vigilancia policial. La información para la siguiente carrera se dará a conocer en las redes oficiales del IDET.

Es así como el gobierno del estado, que encabeza la mandataria Lorena Cuéllar Cisneros, trabaja en favor de las mujeres de Tlaxcala, para brindar un desarrollo físico para la salud física y mental con miras a una cultura de la legalidad y del reconocimiento a sus derechos.