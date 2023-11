Más de 50 personas se postulan por Morena para candidaturas en comicios federales de 2024

Al menos unos 50 aspirantes a candidatos a senadores y diputados federales, por el principio de mayoría relativa, se registraron al proceso interno del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena); sin embargo, por mandato de la cúpula nacional, la lista oficial se mantiene en la opacidad, pues de acuerdo con su convocatoria, la Comisión Nacional de Elecciones publicará la relación de registros aprobados, a más tardar, el 18 de enero de 2024.

Sin embargo, se conocieron los nombres de la diputada federal, Dulce Silva Hernández y de la presidenta del Senado de la República, Ana Lilia Rivera Rivera, los cuales encabezan la lista de aspirantes para ser nominadas a la Cámara Alta del Congreso de la Unión.

Mientras que en el caso de los hombres, destacan los ex funcionarios estatales, Sergio González Hernández y Alfonso Sánchez García, así como el oficial Mayor de Gobierno, Ramiro Vivanco Chedraui; el senador que busca su reelección, José Antonio Álvarez Lima; el funcionario federal de la SEP, Óscar Flores y el diputado federal petista, Alejandro Aguilar López.

De igual forma, se apuntaron a esta nominación el regidor capitalino, cuñado de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y ex coordinador general de campaña del aspirante presidencial Adán Augusto López Hernández, Raymundo Vázquez Conchas y uno de los ex coordinadores de campaña de Marcelo Ebrard Casaubón en la entidad, el ex priista José Luis Guzmán Zecua.

Además, se llevó a cabo el proceso de registro de los aspirantes a diputados federales por Morena, al que se registraron diversos congresistas locales como son los casos de los morenistas Vicente Morales Pérez y Miguel Ángel Caballero Yonca; el ex presidente municipal y coordinador de la bancada del PVEM, Jaciel González Herrera y el diputado local, ex líder sindical del SNTE y ex titular de la Secretaría de Políticas Públicas y Participación Ciudadana en el gobierno priista de Marco Mena, Lenin Calva Pérez.

También se registraron como candidatos externos Sandra Corona, funcionaria de la SEPE y ex legisladora local de Nueva Alianza, lo mismo que el presidente de Fuerza por México Tlaxcala y servidor público, Luis Vargas González.

De igual forma, hicieron su registro la titular del Departamento Administrativo de la Procuraduría General de Justicia del Estado, ex diputada y ex alcaldesa de Hueyotlipan del PAN, Sonia Lilián Rodríguez Becerra y la directora del Instituto del Deporte de Tlaxcala, Madaí Pérez Carrillo.

De mismo modo y dada la apertura del proceso, se apuntaron el ex líder del extinto Partido Encuentro Social, José Luis Garrido Cruz y el director general del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco (ITST), Blas Marvin Mora, entre otros.

También el alcalde con licencia de Tlaxcala, Jorge Corichi Fragoso y Giovani Ixtlapale.

De acuerdo con la convocatoria para el proceso interno de Morena a fin de elegir a sus candidatos a senadores y diputados locales, el registro se llevó a cabo del 1 al 3 de noviembre, pero corresponderá a la Comisión Nacional de Elecciones publicar la relación de registros aprobados a más tardar el 18 de enero de 2024.

Las personas que pretendan participar en el proceso interno de selección de candidaturas para la renovación del Senado de la República y diputaciones federales por el principio de mayoría relativa, deberán ser ciudadano mexicano, por nacimiento, en el ejercicio de sus derechos; tener 25 años de edad cumplidos el día de la elección y haber acreditado o estar inscrito en el curso de formación política y, en todo caso, quienes resulten seleccionados y seleccionadas en las candidaturas deberán acreditar la conclusión del mismo; de lo contrario no procederá el registro.

Además, es impedimento para abanderar a Morena haber sido postulado por otro partido político para candidatura alguna en los procesos electorales federal o local inmediatos anteriores en la entidad en que pretenda participar, salvo que en dicho proceso electoral haya mediado convenio de coalición o candidatura común con dicho partido político.

Y de manera puntal, los estatutos de Morena establecen que en los procesos electorales, no participarán servidores y funcionarios públicos de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de los tres órdenes de gobierno, a menos que se separen de sus encargos con la anticipación que señala la ley.

Además, puntualiza que corresponderá a Morena valorar y calificar los perfiles de las personas que solicitaron su inscripción para ser registrados al proceso de selección. Por tanto, la Comisión Nacional de Elecciones aprobará, en su caso, hasta un máximo de cuatro registros por candidatura que participarán en las siguientes etapas del proceso.

En este caso, la Comisión Nacional de Elecciones someterá a un estudio demoscópico a los aspirantes finalistas, realizada por la Comisión de Encuestas, que podrá contar con dos encuestas espejo realizadas por empresas de reconocido prestigio, para determinar la persona idónea y mejor posicionada para representar a Morena en la candidatura correspondiente; el resultado de dicho estudio de opinión tendrá un carácter inapelable.

Para ello, la Comisión Nacional de Elecciones, con base en sus atribuciones, valorará el desahogo del proceso y declarará o, en su caso, ratificará las precandidaturas para considerarlas como las candidaturas finales, a más tardar el día 24 de enero de 2024 para las senadurías y diputaciones a elegirse por el principio de mayoría relativa y a más tardar el día 31 de enero de 2024 para aquellas por el principio de representación proporcional.