Más de 300 artesanos tlaxcaltecas están en riesgo de perder su afiliación al IMSS

Con la denuncia de una artesana -quien pidió la gracia del anonimato por temor a represalias- se ha dado a conocer que más de 300 artesanos afiliados a la Casa de las Artesanías Tlaxcala (CAT) corren riesgo de perder su registro en el Seguro Social, pues de acuerdo con su testimonio, la renovación del servicio no se ha llevado a cabo.

“Por buena fuente yo sé que a nosotros los artesanos, en el presupuesto, se nos destina un recurso. De ese recurso es que estamos asegurados en el IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social)”, señaló.

La artesana explicó que los esfuerzos para lograr esta afiliación en el IMSS tienen el propósito de respaldar a los artesanos tlaxcaltecas en las temporadas en las que las ventas de sus productos son bajas para que los tratamientos médicos que pudieran requerir no afecten a su economía.

“Es un beneficio que teníamos y el cual, sin avisarnos previamente, nos fue quitado a muchos artesanos”, expresó.

Según contó, la renovación del seguro solo se dio para adultos mayores o artesanos con enfermedades crónicas. Mientras que a los demás les fue retirado sin recibir aviso previo de que lo harían.

“La excusa fue que casi no lo estamos ocupando, pero podemos comprobar lo contrario”.

Añadió que este comentario lo recibió cuando se acercó personalmente a hablar con el director de la CAT, Saúl Pérez Bravo, y reiteró que de no haber recibido ella la información por otra fuente no sabría que la renovación no se llevaría a cabo.

Ante lo cual, expuso que la mayoría de los artesanos podrían no saber de esta situación, aparentemente porque la información más actualizada que tienen es que se les irá llamando para que renueven su seguro.

“Pero el tiempo se está acabando, porque si para el 31 de este mes no se paga, para el día 1 (de abril) perdemos todo el servicio. Y es lo que quieren”.

Explicó además que, de perder el seguro, perderían también todos los beneficios que han acumulado a lo largo de los años, por el supuesto de que el servicio no se ocupa.

“Yo tengo cómo comprobarlo. Tuve cáncer, dejé de caminar, he tenido partos complicados en el IMSS”, insistió.

Compartió que el beneficio del Seguro Social no es solo para la persona afiliada, sino también para su familia, pues en situaciones de necesidad, ella como cabeza de hogar ha conseguido que sus hijos sean atendidos.

“Me preocupa el hecho de que me van a quitar el seguro. Yo siquiera tuve la información por debajo del agua de lo que están haciendo, cuando otros artesanos no están enterados de que no se nos va a renovar”.

No obstante, comentó que en la información recibida se le aclaró que el plan es afiliarlos al IMSS–Bienestar, idea a la que se opone, pues estos servicios no satisfacen las necesidades de atención médica que tienen.

“Tenemos un presupuesto y este es nuestro derecho. No se le quita presupuesto a algún otro rubro para pagar el servicio, es nuestro rubro al que tratan de acortar”.

Por ello, hace un llamado a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, de atender esta situación y de cerciorarse que la renovación de los artesanos al IMSS se dé en tiempo y forma para que no pierdan el seguro ni sus beneficios.

“Si fuera cualquier otro, si fuera un porcentaje de inversión para el negocio, por ejemplo, no habría mayor problema en perderlo. Pero es nuestra salud”.

También hizo la invitación a otros compañeros de Casa de las Artesanías a asistir el día de mañana a Palacio de Gobierno y solicitar una reunión con la gobernadora para exponer la presente situación y exigir que se respete su derecho.