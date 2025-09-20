Viernes, septiembre 19, 2025
NoticiasEducación

Más de 200 tlaxcaltecas concluyen su educación básica en Panotla, Tlaxco y Apizaco

La Redacción

El Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos (ITEA) entregó un total de 237 certificados de primaria y secundaria en los municipios de Panotla, Tlaxco y Apizaco, como parte de las acciones emprendidas por el Gobierno del Estado para garantizar el derecho a la educación y brindar nuevas oportunidades de desarrollo a personas jóvenes y adultas.

- Anuncio -

En Panotla, se reconoció a 150 graduados que concluyeron su educación básica; en Tlaxco, a 46 personas; y en Apizaco, a 41 beneficiarios que lograron superar barreras para concluir sus estudios.

La directora general del ITEA, Michaelle Brito Vázquez, destacó que estos logros responden a la política humanista impulsada por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, quien ha colocado a la educación como pilar de transformación social.

“Hoy celebramos historias de superación que inspiran y demuestran que nunca es tarde para aprender”, señaló.

- Advertisement -

Las autoridades municipales de cada demarcación coincidieron en que la educación es clave para la construcción del tejido social, y reconocieron la coordinación con el ITEA para impulsar programas que dignifican la vida de las familias.

Como estímulo al esfuerzo de los graduados, los ayuntamientos entregaron apoyos alimentarios en el marco del convenio “El buen juez por su municipio empieza”.

Con estas acciones, el Gobierno de Tlaxcala reafirman su compromiso de acercar servicios educativos gratuitos e inclusivos a todos los rincones del estado, bajo la premisa de que la educación abre puertas y transforma vidas.

Temas

Más noticias

Internacional

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...
Internacional

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Emite FGE boletín de búsqueda de Amalia Elena García, presuntamente privada de su libertad en Tehuacán

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Amalia Elena García Vargas, de 57 años, presuntamente fue privada de su libertad en la colonia Antorchista de esta ciudad. La Fiscalía General del...

Participó comunidad universitaria de la UATx en el Simulacro Nacional 2025

La Redacción -
Con el objetivo de fomentar una cultura de prevención y fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias a causa de fenómenos naturales, la Universidad...

Policía de la capital detiene a hombre señalado por intento de robo a una mujer en un estacionamiento

La Redacción -
Elementos de la policía municipal de Tlaxcala detuvieron a un hombre señalado por una mujer como el presunto responsable de intentar arrebatarle su bolso...

Más noticias

Fallece astrónoma mexicana Julieta Fierro, a los 77 años

La Jornada -
Ciudad de México. La astrónoma mexicana Julieta Fierro Gossman falleció esta tarde a la edad de 77 años, lo confirmó Comunicación Social de la...

Ingesta de alcohol cuesta a México 2.1% del PIB

La Jornada -
El impacto en la economía nacional por factores ligados al consumo de alcohol alcanza 2.1 por ciento del producto interno bruto (PIB). Se estima...

A 40 años de 1985 y ocho de 2017 / Crónica de Elena Poniatowska

La Jornada -
En México, cada 19 de septiembre hacemos un simulacro a nivel nacional del terremoto de 1985. A los niños de las primarias sus maestros...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025