Más de 200 tlaxcaltecas concluyen su educación básica en Panotla, Tlaxco y Apizaco

El Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos (ITEA) entregó un total de 237 certificados de primaria y secundaria en los municipios de Panotla, Tlaxco y Apizaco, como parte de las acciones emprendidas por el Gobierno del Estado para garantizar el derecho a la educación y brindar nuevas oportunidades de desarrollo a personas jóvenes y adultas.

En Panotla, se reconoció a 150 graduados que concluyeron su educación básica; en Tlaxco, a 46 personas; y en Apizaco, a 41 beneficiarios que lograron superar barreras para concluir sus estudios.

La directora general del ITEA, Michaelle Brito Vázquez, destacó que estos logros responden a la política humanista impulsada por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, quien ha colocado a la educación como pilar de transformación social.

“Hoy celebramos historias de superación que inspiran y demuestran que nunca es tarde para aprender”, señaló.

Las autoridades municipales de cada demarcación coincidieron en que la educación es clave para la construcción del tejido social, y reconocieron la coordinación con el ITEA para impulsar programas que dignifican la vida de las familias.

Como estímulo al esfuerzo de los graduados, los ayuntamientos entregaron apoyos alimentarios en el marco del convenio “El buen juez por su municipio empieza”.

Con estas acciones, el Gobierno de Tlaxcala reafirman su compromiso de acercar servicios educativos gratuitos e inclusivos a todos los rincones del estado, bajo la premisa de que la educación abre puertas y transforma vidas.