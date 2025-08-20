Más de 15 mil personas se han inscrito al programa Pensión Mujeres Bienestar en Tlaxcala

El delegado de Bienestar en Tlaxcala, Carlos Luna Vázquez informó que en Tlaxcala se han registrado más de 15 mil mujeres de 60 a 64 años de edad al programa federal Pensión Mujeres Bienestar .

En tanto, en el programa Pensión para Adultos Mayores ha sumado a 368 beneficiarios hasta el lunes 19 de agosto, agregó.

Carlos Luna destacó que la Pensión Mujeres Bienestar es un compromiso fundamental de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo hacia las mujeres. Aquellas de 60 a 64 años tienen la oportunidad de registrarse hasta el 30 de agosto en cualquiera de los Módulos de Bienestar, que están disponibles de lunes a sábado, de 9 a 16 horas en todo el estado de Tlaxcala.

“Para la comodidad de nuestros próximos derechohabientes, en la Secretaría de Bienestar hemos creado calendarios para que puedan asistir de acuerdo con la letra inicial del primer apellido”, explicó.

Los requisitos para registrarse en la Pensión Mujeres Bienestar son los siguientes: identificación oficial vigente (credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad), CURP (impresión reciente), acta de nacimiento (legible), comprobante de domicilio (no mayor a seis meses: teléfono, luz, gas, agua o predial) y teléfono de contacto (celular y de casa).

Por otro lado, Luna Vázquez invitó a las personas adultas mayores de 65 años, acudir a los Módulos de Bienestar para realizar su registro de lunes a sábado de 9 de la mañana a 4 de la tarde con los requisitos antes señalados. Asimismo, recordó que el censo sigue y si conocen a algún adulto mayor o persona con discapacidad que no ha sido censada, marque al 246 462 2401 y un Servidor de la Nación acudirá hasta su casa para que sean beneficiados del programa “Salud Casa por Casa”.