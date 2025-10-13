Más de 100 empresas y productos de Tlaxcala cuentan con el certificado “Hecho en México”: SE

El enlace de la Secretaría de Economía (SE) con los Sectores Productivos en el Estado de Tlaxcala, Juan Ramón Sanabria Chávez reveló que más de 100 empresas locales ya cuentan con el distintivo Hecho en México, lo que garantiza la calidad de los productos con que fueron fabricados o elaborados.

En entrevista, refirió que el distintivo Hecho en México es parte de las acciones del Plan México con el objetivo de incentivar la economía y lo que se produce o se ensambla en el país.

“Tenemos arriba de 100 empresas en el estado que han venido adquiriendo el distintivo por diversos medios, algunos a través de las asociaciones a las que pertenecen a nivel nacional, otros a invitación de la Secretaría de Economía y hay algunas empresas que tienen sede en el estado, pero también en otras zonas del país y han aceptado participar. Todo ello nos ha permitido tener más d 100 empresas y productos con el certificado Hecho en México”.

Sanabria Chávez retomó que este certificado es un programa de fomento económico del Plan México y ante el escenario económico mundial la intención no sólo es dar identidad nacional a productos manufacturados y a las empresas les permite una mayor visibilidad en el mercado, una mayor conectividad entre empresas similares para suministro de bienes y servicios, permite participar en expos, acceder al catálogo de proveedores del gobierno de México, en algunos casos a cursos de capacitación en diversos temas y acceso a créditos a través de Nacional Financiera (Nafin).

El funcionario especificó que este certificado no aplica para artesanías.

En otro tema, informó que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) tiene abierta una convocatoria para registrarse a un concurso de marcas y patentes en 11 categorías. El primer lugar en cada categoría es de 250 mil pesos con la intención de fomentar la inversión en México.

Además, la SE atiende trámites como solicitudes de uso de nombres, constitución de sociedades y registro de marcas y patentes.

Respecto del Foro Regional de Consulta del T–MEC que se llevó a cabo la semana pasada en Tlaxcala, mencionó que ya se elaboran los proyectos de propuestas para que sean tomados en cuenta en la revisión de este tratado comercial el próximo año.

A la par de ello, se mantienen en marcha todos los servicios de la SE, pues el titular Marcelo Ebrard ha instruido cerrar fuerte el año en la atención a las empresas de la República mexicana y de Tlaxcala.