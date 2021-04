Más allá de eventos espectaculares, hay que cuidar la salud: Lorena Cuéllar

La candidata al gobierno de Tlaxcala de la coalición “Juntos Haremos Historia en Tlaxcala”, Lorena Cuéllar Cisneros señaló que por la pandemia de Covid–19, más allá de eventos espectaculares, que “ya los hemos tenido”, se requiere de responsabilidad para cuidar la salud. Además, expuso que en su gobierno la población no será un simple espectador, sino que será el principal actor.

Lo anterior lo expuso a través de un video que transmitió en una red social la mañana de este domingo y que tuvo como sede la plaza de toros Jorge El Ranchero Aguilar de la ciudad de Tlaxcala. En su mensaje, sostuvo: “en mi gobierno tú no serás un simple espectador, tú serás el principal actor, hoy esta plaza está vacía, faltas tú, pero sé que estás en casa, estás conmigo, que lo más importante para mí hoy es tu salud”.

Agregó que ella tiene la responsabilidad de ser quien cuide de la salud de la población, “por eso hoy estás en casa, pero sé que estás aquí, estamos juntos, que vamos a hacer equipo, hay somos un gran equipo, quiero decirte desde donde estés tú hoy viendo este video, que te agradezco profundamente porque sé que también estás cuidado de tu familia, me estás ayudando a cuidarte y que también me comprendes que hoy aunque quisiera abrazarte, quisiera estar hoy a tu lado, tengo que cuidar de ti”.

La abanderada de la coalición que integran los partidos Morena, PT, PVEM, PEST y Nueva Alianza anunció que irá a los municipio porque “voy a hacer las cosas responsablemente, vamos a transformar a Tlaxcala, a eso vamos, sé que cuento contigo y tú sabes que cuentas también conmigo. Agradezco profundamente que hoy me entiendas, que hoy no son esos eventos espectaculares, ya los hemos tenido, tú me has acompañado, pero hoy será diferente, hoy estamos quizá a la distancia, pero sé que estás conmigo, gracias de todo corazón a Tlaxcala, a las y los tlaxcaltecas que me dan su confianza y que hoy también me ayudan a cuidar de todos”.

Puntualizó que hará una campaña responsable, pero necesita de la ayuda y comprensión de las y los tlaxcaltecas, “sé que hoy queremos estar juntos, pero ya habrá tiempo para ello. Este 6 de junio, todas y todos haremos historia en Tlaxcala”.