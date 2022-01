Más de 875 trabajadores de SEPE pagan pensión alimenticia a sus parejas, concubinos o concubinas: Meneses

876 trabajadores adscritos al subsistema de enseñanza básica pública pagan pensión alimenticia por órdenes de la justicia, dio a conocer el titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), Homero Meneses Hernández, quien abundó que de ese número, 175 son mujeres.

Dicho personal se encuentra adscrito tanto a la SEPE como a la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET) y deben cumplir con esa obligación tras haber enfrentado los respectivos procesos legales y judiciales, de los cuales el juez ordenó el pago de las pensiones alimenticias a sus parejas, concubinas o concubinos.

En este sentido, el funcionario estatal aseveró que, en el caso de las dependencias a su cargo, solo le corresponde atender los requerimientos judiciales y proceder a hacer los descuentos correspondientes en los depósitos y pagos de salarios de los trabajadores de la educación condenados al pago de pensión alimenticia, pues anteriormente se “protegía” a personal para no cumplir con esa obligación legal.

Si bien expuso que el número puede variar en cualquier momento, Meneses Hernández informó sobre 876 empleados de la SEPE-USET a los que actualmente se les hace el descuento por dicho concepto, de esos, refirió que 175 son mujeres que pagan pensión alimenticia a sus parejas, concubinos o concubinas.

En cuanto a la violencia de género, el funcionario reconoció que el sector educativo no está libre de casos, como reflejo de lo que sucede en el territorio estatal y por lo cual se decretó la Alerta de Violencia de Género contra Mujeres (AVGM) este año.

“Hay dos casos que registramos, uno es en una institución de educación superior que no está bajo el resguardo de la Secretaría y tampoco es la Universidad Autónoma de Tlaxcala, es una institución que tiene rectoría federal. Otro caso es con un ex compañero, porque resultó que violentó a su pareja, por lo que no podíamos permitir que alguien que se identificó con el proyecto de la 4T lo haya traicionado esa forma y por eso estamos actuando con toda la celeridad”, aseguró.