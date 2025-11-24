Martínez exigirá comparecencia del Secretario de Seguridad por glosa de informe de Cuéllar

La diputada panista Miriam Martínez Sánchez adelantó que, como parte del análisis del Cuarto Informe de Gobierno de la mandataria, Lorena Cuéllar Cisneros, solicitará formalmente la comparecencia del Secretario de Seguridad Ciudadana, Alberto Perea Marrufo, al considerar que la inseguridad pública se ha convertido en el principal tema pendiente “y el más delicado” de la administración estatal.

En entrevista, la legisladora recordó que la Constitución Política del Estado de Tlaxcala establece con claridad que el titular del Poder Ejecutivo debe entregar al Congreso del Estado un informe anual sobre el estado que guarda la administración pública, y que, a su vez, corresponde al Poder Legislativo realizar la glosa, es decir, el análisis puntual, crítico y documentado de cada rubro incluido en el documento.

“No es un tema de percepción, es un tema de realidad y de datos”, sentenció Martínez Sánchez al referirse a los hechos delictivos reportados diariamente y documentados por medios de comunicación cada vez son más violentos y constante, por lo que debe rendir cuenta el titular de Seguridad.

Recordó que desde el año pasado el PAN solicitó que el responsable de Seguridad Ciudadana explicara las razones del incremento en delitos y la ausencia de una estrategia efectiva, pero la mayoría legislativa de Morena impidió que esa comparecencia se concretara.

“La estrategia de seguridad ha sido fallida desde el inicio de esta administración. Este es el momento oportuno para que el Secretario diga qué están haciendo bien, qué está fallando y qué no está fallando. Después no queremos escuchar que es la oposición quien inventa datos”, puntualizó.

Cuestionada sobre el rechazo de la mayoría oficialista a las comparecencias del año pasado, Martínez Sánchez sostuvo que “nosotros las pedimos. Tendrían que preguntarle a quienes las negaron por qué se opusieron. Confío en que ahora se actúe con responsabilidad, porque el tema de seguridad no admite simulaciones”.

Martínez Sánchez recordó que la comparecencia del Secretario de Seguridad permitiría no sólo esclarecer cifras y decisiones, sino también construir propuestas más amplias que provienen de la ciudadanía y de especialistas, porque “es un ejercicio sano, necesario y constitucional”.

No obstante, reconoció que aunque la prioridad para su bancada es la comparecencia del titular de Seguridad Ciudadana, también existen otros temas que ameritan revisión detallada, entre ellos educación, salud y desarrollo agropecuario. En particular, señaló que en educación “sería sano que quien encabeza esa área (Homero Meneses) y que abiertamente tiene aspiraciones políticas explique qué ha realizado y cuál es su balance”.

La legisladora subrayó que la glosa del informe no es un mero trámite ceremonial, sino un mecanismo constitucional de control democrático que permite al Congreso ejercer supervisión y exigir cuentas claras, pues “la ciudadanía tiene derecho a saber si hay resultados. Este ejercicio es para eso”, insistió.

De acuerdo con la Constitución Política local, el Poder Ejecutivo presentará, en los primeros cinco días del mes de diciembre, ante el Congreso local, por escrito, de manera impresa y en formato digital, el informe anual sobre la situación que guardan los diversos ramos de la administración pública estatal. Una vez recibidos los informes, el Congreso procederá a analizarlos, pudiendo requerir información adicional o complementaria por escrito; y en un término que no excederá de diez días, de creerlo necesario, podrá solicitar al Ejecutivo la comparecencia obligatoria de los secretarios del ramo.