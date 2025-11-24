Lunes, noviembre 24, 2025
NoticiasPolítica

Martínez exigirá comparecencia del Secretario de Seguridad por glosa de informe de Cuéllar

Martínez exigirá comparecencia del Secretario de Seguridad por glosa de informe de Cuéllar
Juan Luis Cruz Pérez

La diputada panista Miriam Martínez Sánchez adelantó que, como parte del análisis del Cuarto Informe de Gobierno de la mandataria, Lorena Cuéllar Cisneros, solicitará formalmente la comparecencia del Secretario de Seguridad Ciudadana, Alberto Perea Marrufo, al considerar que la inseguridad pública se ha convertido en el principal tema pendiente “y el más delicado” de la administración estatal.

- Anuncio -

En entrevista, la legisladora recordó que la Constitución Política del Estado de Tlaxcala establece con claridad que el titular del Poder Ejecutivo debe entregar al Congreso del Estado un informe anual sobre el estado que guarda la administración pública, y que, a su vez, corresponde al Poder Legislativo realizar la glosa, es decir, el análisis puntual, crítico y documentado de cada rubro incluido en el documento.

“No es un tema de percepción, es un tema de realidad y de datos”, sentenció Martínez Sánchez al referirse a los hechos delictivos reportados diariamente y documentados por medios de comunicación cada vez son más violentos y constante, por lo que debe rendir cuenta el titular de Seguridad.

Recordó que desde el año pasado el PAN solicitó que el responsable de Seguridad Ciudadana explicara las razones del incremento en delitos y la ausencia de una estrategia efectiva, pero la mayoría legislativa de Morena impidió que esa comparecencia se concretara.

- Advertisement -

“La estrategia de seguridad ha sido fallida desde el inicio de esta administración. Este es el momento oportuno para que el Secretario diga qué están haciendo bien, qué está fallando y qué no está fallando. Después no queremos escuchar que es la oposición quien inventa datos”, puntualizó.

Cuestionada sobre el rechazo de la mayoría oficialista a las comparecencias del año pasado, Martínez Sánchez sostuvo que “nosotros las pedimos. Tendrían que preguntarle a quienes las negaron por qué se opusieron. Confío en que ahora se actúe con responsabilidad, porque el tema de seguridad no admite simulaciones”.

Martínez Sánchez recordó que la comparecencia del Secretario de Seguridad permitiría no sólo esclarecer cifras y decisiones, sino también construir propuestas más amplias que provienen de la ciudadanía y de especialistas, porque “es un ejercicio sano, necesario y constitucional”.

- Advertisement -

No obstante, reconoció que aunque la prioridad para su bancada es la comparecencia del titular de Seguridad Ciudadana, también existen otros temas que ameritan revisión detallada, entre ellos educación, salud y desarrollo agropecuario. En particular, señaló que en educación “sería sano que quien encabeza esa área (Homero Meneses) y que abiertamente tiene aspiraciones políticas explique qué ha realizado y cuál es su balance”.

La legisladora subrayó que la glosa del informe no es un mero trámite ceremonial, sino un mecanismo constitucional de control democrático que permite al Congreso ejercer supervisión y exigir cuentas claras, pues “la ciudadanía tiene derecho a saber si hay resultados. Este ejercicio es para eso”, insistió.

De acuerdo con la Constitución Política local, el Poder Ejecutivo presentará, en los primeros cinco días del mes de diciembre, ante el Congreso local, por escrito, de manera impresa y en formato digital, el informe anual sobre la situación que guardan los diversos ramos de la administración pública estatal. Una vez recibidos los informes, el Congreso procederá a analizarlos, pudiendo requerir información adicional o complementaria por escrito; y en un término que no excederá de diez días, de creerlo necesario, podrá solicitar al Ejecutivo la comparecencia obligatoria de los secretarios del ramo.

Temas

Más noticias

Nacional

Solicita IET ampliación de un mdp a su presupuesto

Juan Luis Cruz Pérez -
Ante la falta de liquidez y porque ha sido obligado a pagar un laudo laboral, el Instituto Electoral de Tlaxcala (IET) solicitó al Congreso...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Desaparece trabajadora del Hospital General de Zacatlán; SNTSA solicita apoyo para localizarla

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
La alarma se ha extendido entre los trabajadores del sector salud en Puebla por la desaparición de María Isabel Sosa Lobato, empleada administrativa del...

Descargas residuales en laguna de Acuitlapilco serán eliminadas paulatinamente, señala titular de la CEAS

Guadalupe de La Luz Degante -
Javier Israel Tobón Solano, titular de la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento (CEAS), afirmó que las descargas residuales en la laguna de Acuitlapilco...

Inaugura Lorena Cuéllar el C2 de Xicohtzinco; es el número 37 en el estado

La Redacción -
La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros inauguró el Centro de Control y Comando Municipal (C2) de Xicohtzinco, una infraestructura esencial que fortalece la...

Más noticias

Agricultores y transportistas desquician carreteras en varios estados del país

La Jornada -
México. Agricultores y transportistas iniciaron bloqueos carreteros en diferentes entidades del país. Los primeros rechazan la Ley de Aguas Nacionales y los segundos piden...

Presidente de Perú no descarta asaltar embajada mexicana para detener a Betssy Chávez

La Redacción -
Ciudad de México. El presidente de facto de Perú, José Jerí, no descartó asaltar la embajada de México, donde se encuentra refugiada la exprimera...

Ejecutan a Juan Carlos Mezhua, ex alcalde y líder social de Zongolica, Veracruz

La Redacción -
Iván Sánchez Veracruz, Ver.- Juan Carlos Mezhua Campos, exalcalde y líder social en la sierra de Zongolica, municipio del centro del estado de Veracruz, fue asesinado...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025