Maribel León y Jaciel González renuncian al PVEM; el partido se queda sin representación en el Congreso

Los diputados Maribel León Cruz y Jaciel González Herrera anunciaron su renuncia a su militancia en el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con lo cual, dicha fuerza política se quedó sin representación en la LXV Legislatura local.

Ambos diputados oficializaron su dimisión al partido por el cual llegaron al Congreso local –Maribel León por tercera ocasión y Jaciel González dos veces–, luego de que fueran excluidos de los órganos de gobierno intrapartidista. La primera hasta hace unas semanas era la dirigente estatal de dicho instituto político.

En lo que era la Legislatura con mayor presencia del PVEM en Tlaxcala, ahora ese partido se quedó sin representantes, luego de que hace unos meses también dimitió al partido la congresista Soraya Noemí Bocardo Phillips.

“Hacemos del conocimiento público nuestra renuncia irrevocable a la militancia del Partido Verde Ecologista de México, decisión que asumimos con plena convicción, responsabilidad y coherencia con nuestros principios y valores”, dieron a conocer en un documento signado por ambos legisladores.

“La política debe ser un espacio de servicio y compromiso con la ciudadanía, por lo que, a lo largo de estos años, hemos sido de puertas abiertas, trabajado a lado de la gente, atendiendo y desempeñando funciones clave en la construcción de un mejor Tlaxcala tanto en lo municipal como desde nuestra tarea legislativa. Nuestro actuar en el Partido Verde ha estado guiado por los principios de honestidad, cercanía y trabajo constante. Hemos contribuido al fortalecimiento de sus estructuras, desde el territorio y con resultados, impulsando su presencia, consolidando su confianza ante la ciudadanía, haciendo posible la política real, la que toca puertas, escucha a la gente y que se construye desde abajo”, refiere el documento.

Sin embargo, aseguraron que su renuncia es por la exclusión de la que fueron objeto en la pasada elección de su dirigencia estatal y la reestructuración del partido, al asegurar que “las actuales decisiones, acciones y dinámicas internas tomadas en ese instituto político nos han llevado a esta determinación. Lo hacemos después de una reflexión profunda, libre y responsable; con respeto, pero también con la claridad de que la política se honra con trabajo. No es una ruptura, sino un acto de coherencia, dignidad y respeto hacia quienes confiaron en nosotros y hacia la sociedad a la que nos debemos”.

Ambos aseguraron que su lealtad “es y seguirá siendo con las y los ciudadanos de nuestro estado. Desde la trinchera en la que nos encontremos, seguiremos trabajando con la misma determinación que nos ha caracterizado. Nuestro compromiso con Tlaxcala permanece intacto y más firme que nunca. Porque los cargos son temporales, pero los principios y la palabra se sostienen con honestidad, integridad y convicción”.