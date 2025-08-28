Maribel León asumiría la presidencia de la mesa directiva del Congreso para próximo periodo

Si no hay cambios de ultima hora, la ecologista Maribel León Cruz asumirá la presidencia de la mesa directiva del Congreso local para el primer periodo del segundo año del ejercicio constitucional de la LXV Legislatura local, cargo que desempeñará del 30 de agosto al 15 de diciembre del presente ejercicio fiscal.

Además, los diputados se alistan a realizar una nueva designación -no se descartan enroques- en las titularidades de la Secretaría Parlamentaria y en las dirección del Instituto de Estudios Legislativos y Jurídica, por lo que este viernes se definirán los alcances e implicaciones de esos movimientos.

De acuerdo con fuentes consultadas, en el caso de la mesa directiva, a la también dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) la acompañarán en sus labores los morenistas Emilio de la Pena Aponte y David Martínez del Razo, así como por la priista Sandra Aguilar Vega, la perredista Laura Yamili Flores Lozano, la petista Maribel Cervantes y la legisladora de Redes Sociales Progresistas, Aurora Villeda Temoltzin.



La Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Tlaxcala establece que la mesa directiva se conforma con una presidencia, dos vicepresidencias y diversas secretarías, electas por mayoría de votos de los legisladores presentes. El artículo 45 señala que corresponde a la presidencia dirigir los debates del pleno, cuidar la observancia de la Ley y del Reglamento Interior, así como firmar y despachar la correspondencia oficial del Congreso.

De igual forma, el artículo 46 dispone que los integrantes de la mesa deben actuar con imparcialidad y garantizar que las sesiones se desarrollen conforme a derecho y que cada grupo parlamentario puede presentar propuestas de integración, mismas que se someten a votación del pleno para su aprobación.

La designación de la Mesa Directiva se realiza al inicio de cada periodo ordinario de sesiones. En este caso, la integración entrará en funciones con el arranque del segundo año de la actual legislatura. Por lo que se prevé que este viernes, en sesión extraordinaria de pleno, los diputados sesionen para la elección y validación de este acuerdo.



También trascendió la eventual reestructuración de los titulares de diversas áreas, como es el caso de la Secretaría Parlamentaria, con la salida de Fernando Rodrigo López Torres, quien a partir del próximo lunes asume la magistratura del Tribunal de Vigésimo Octavo Circuito del Poder Judicial de la Federación. Además de la posible salida de Eloy Edmundo Hernández Fierro del Instituto de Estudios Legislativos y del director Jurídico, Juan Pablo Tena Ochoa. Sin embargo, no se descartan enroques entre las áreas.

Estos casos confirmarán la postura del presidenta de la Junta de Coordinación y Concertación Política, Ever Alejandro Campech Avelar, quien anunció el inicio de un proceso de evaluación de las áreas técnicas y administrativas a fin de fortalecer la labor a fin de mejorar el desempeño del Poder Legislativo.