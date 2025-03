María Pascuala, en cada competencia, demuestra su amor profundo por Tlaxcala

En cada carrera en la que participa, María Pascuala Maldonado Hernández, de 81 años de edad, originaria de la colonia El Alto de Chiautempan, demuestra su energía, su pasión, pero, sobre todo, el profundo amor que siente por Tlaxcala.

Con paso firme, María Pascuala baja veloz los escalones de Palacio de Gobierno. Acompañada de su hija Elizabeth Arenas Maldonado, comparte que, desde los 54 años, decidió participar en competencias de atletismo de alto rendimiento.

Recientemente, en 2023 y 2024, con apoyo de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, a quien de cariño le llama “mi jefa”, participó en las carreras realizadas en Xalapa, Veracruz y Acapulco, Guerrero, en las que logró adjudicarse el primer lugar al vencer a competidores provenientes de otros estados y países.

“Le doy muchos agradecimientos a la gobernadora, porque me ha apoyado bastante en todo y por todo. Es una persona muy buena gente, muy tratable. Me recibió con los brazos abiertos; me quiere bastante ‘mi jefa’. Yo le digo que es mi jefa. Primero dios, el siguiente año dónde me digan voy a ir, yo le entro”, afirmó, después de acudir a la última audiencia ciudadana programada en 2024 por la titular del Ejecutivo, Lorena Cuéllar Cisneros.

Amable, llena de vitalidad y con una sonrisa en su rostro, asegura que en el deporte descubrió una herramienta poderosa no solo para mantenerse activa, sino para conservar su salud y enfrentar desafíos, como fue la pandemia de Covid–19.

“Por eso les digo jóvenes: háganlo, en lugar de andar haciendo otras cosas. El deporte es muy bueno para ustedes. Yo no conozco de enfermedades; en el Covid–19 no me contagie”, fue su llamado a este sector de la población.

Con una actitud positiva y con una fe inquebrantable, asegura que está lista para enfrentar nuevos retos y correr cientos de kilómetros para seguir demostrando su amor profundo por Tlaxcala.