Marco Mena se reúne con estudiantes que obtuvieron la “Beca a China 2020”

El gobernador Marco Mena se reunió con los ocho jóvenes tlaxcaltecas que obtuvieron la “Beca a China” generaciones 2019 y 2020, componente del Sistema Estatal de Becas que les permite realizar estudios de licenciatura y maestría en las mejores instituciones de educación superior del país asiático.

En su mensaje, el gobernador afirmó que, en Tlaxcala, impulsar el talento de jóvenes ha sido una prioridad, por lo que se creó el Sistema Estatal de Becas que es el más grande de la historia del estado y respalda a estudiantes a través de diversos componentes para cultivar y potenciar sus habilidades.

En el Salón Rojo de Palacio de Gobierno, Marco Mena conversó con José Antonio Acosta González, Fernando Muñoz Victoriano y Abdel Xochipiltecatl Xolocotzi, becarios 2020, así como con Luis Moisés Cahuantzi Torres, Jesús Adolfo Rodríguez Lozano, José Octavio Molina Lara, Rigel Valeria Cruz Legaria y David Corona Martínez, generación 2019, de la “Beca a China”.

“Todos son un orgullo para sus familias, comunidades y el estado; a lo largo de su formación académica han demostrado tener los elementos necesarios para lograr este mérito que habla del talento que existe en cada uno de ustedes”, enfatizó.

Al referir que el gobierno del estado fortalece y mantiene el componente “Beca a China” pese a las condiciones sanitarias que generó la pandemia de Covid–19, Marco Mena reiteró el compromiso de continuar con el respaldo a las actividades académicas que desarrollan estudiantes de la entidad.

El gobernador Marco Mena explicó que la edición 2020 de la “Beca a China” se entrega en el marco de los 71 años de la Fundación de la República Popular China y del 48 aniversario de la relación diplomática entre México y el país asiático, por lo que invitó a los becarios a aprovechar esta oportunidad y difundir el orgullo de ser tlaxcaltecas en los lugares donde realicen sus estadías académicas.

A través de las redes sociales, Marco Mena informó del encuentro con los becarios, en su cuenta de Twitter publicó: “1/2 Hoy fue muy especial para mí recibir a [email protected] estudiantes del Programa de Becas a China de las generaciones 2019 y 2020. Mi felicitación a [email protected] [email protected] jóvenes tlaxcaltecas que lograron admisión en las mejores instituciones de educación superior del país asiático”.

En un segundo mensaje, escribió: “El Sistema Estatal de Becas sigue creciendo en todas sus modalidades pese a la pandemia de #COVID19mx, y es un claro mensaje de reconocimiento al mérito en nuestra sociedad”.

Cabe señalar que los estudiantes beneficiados con la “Beca a China 2020” son: José Antonio Acosta González, quien estudiará Ingeniería Ambiental en la University of Science and Technology de Beijing, Fernando Muñoz Victoriano cursará la Maestría en Administración de Negocios en Beijing Institute of Technology y Adbel Xochipiltecatl Xocolotzi estudiará la Maestría en Arquitectura en la Universidad de Zhengzhou.

En su oportunidad, Fernando Muñoz Victoriano reconoció que el respaldo que recibe del gobierno del estado le permitirá continuar su carrera profesional en un país líder a nivel mundial que cuenta con universidades reconocidas, por lo que destacó la relación efectiva entre la administración estatal y la embajada de China en México.

En tanto, David Corona Martínez expresó que la oportunidad de estudiar en el extranjero que le brinda la “Beca a China”, conlleva la responsabilidad de representar a los jóvenes tlaxcaltecas que luchan por seguir adelante y de difundir el valor de México y Tlaxcala en otras partes del mundo.

A su vez, Florentino Domínguez Ordóñez, secretario de Educación Pública local, resaltó que el gobierno del estado apuesta al mérito de los jóvenes, por lo que estableció nexos con la República Popular China y la embajada de ese país en México, con la finalidad de generar oportunidades de desarrollo para los estudiantes tlaxcaltecas.

Domínguez Ordóñez invitó a los becarios a que, una vez que regresen a Tlaxcala, coadyuven con los conocimientos adquiridos en China para el desarrollo de sus municipios y el estado.

En el evento estuvo también Alejandra Nande Islas, secretaria de Planeación y Finanzas del gobierno del estado.