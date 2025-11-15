Marchan ciudadanos en Tlaxcala en demanda de seguridad, paz y justicia en México

Un grupo de alrededor de 150 personas marchó desde las Escalinatas de los Héroes hacia Palacio de Gobierno de la ciudad de Tlaxcala este sábado, con la finalidad de exigir seguridad al gobierno, condenar el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, y, sobre todo, hacer un llamado a la población a unirse en la lucha para que las autoridades cumplan con su responsabilidad de garantizar paz, justicia y tranquilidad a la población.

Algunas personas portaron sombreros en memoria del alcalde Carlos Manzo y otros cartulinas con leyendas como: “Justicia, paz y democracia”, “Destitución, Fuera Morena”, “Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno”, Fuera gobierno corrupto” y “No al CURP biométrico”, entre otras.

Además, lanzaron consignas contra el gobierno federal morenista y reiteraron el llamado a la unidad para que haya un México libre, democrático, en paz y libre de corrupción.

Si bien el llamado a la movilización fue a la generación Z, a la marcha se sumaron personas de todas las edades.

Frente a Palacio de Gobierno realizaron una serie de pronunciamientos por parte de oradores de la sociedad civil, cuyos mensajes coincidieron en demandas de garantizar la seguridad, justicia, democracia y que el pueblo ya está cansado de la corrupción en el gobierno.

Dejaron en claro que no pertenecen a ningún partido. También, guardaron un minuto de silencio en memoria de Carlos Manzo.