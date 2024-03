Marcha del 8 de marzo debe ser en libertad sin riesgo a ser reprimida

Tras reconocer el papel y la función que han ejercido las mujeres en todos los sectores de la vida de Tlaxcala y del país, diputados de Morena, PRD y Acción Nacional destacaron la necesidad de seguir impulsado a este sector de la población y de paso, y pidieron al gobierno del estado las medidas para que en la marcha de este 8 de marzo transcurra de manera pacífica, ordenada y sin confrontaciones.

Te puede interesar: No partidizar la marcha de este 8 de marzo, demandan colectivas, activistas y familiares a candidatas y candidatos

Durante la sesión ordinaria de este jueves y en asuntos generales, el presidente de la mesa directiva del Poder Legislativo, el panista José Gilberto Temoltzin Martínez pidió a sus compañeros impulsar iniciativas a favor de los todos los sectores y no únicamente por “por moda”.

“Porque hay igualdad y equidad y las leyes han sido modificadas de tal manera que la participación de las mujeres es pareja y en ese sentido, esperemos que el gobierno federal participe e intervenga en un consenso para que las futuras generaciones vean equilibrado y aminorado el grado de descomposición que hay en este país”.

Abundó: “En medio de la descomposición social, es esencial promover un ambiente de respeto mutuo. La marcha del 8 de marzo debe servir como un espacio de unidad y reflexión, permitiéndonos avanzar hacia la igualdad de género sin caer en la confrontación”.

- Advertisement -

Antes, el coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Juan Manuel Cambrón Soria, reconoció el papel de las mujeres, pero hizo votos porque el gobierno del estado no reprima ni atente contra las mujeres que este viernes 8 de marzo nuevamente saldrán a las calles de Tlaxcala para denunciar los excesos, omisiones y diversas afrentas que todavía padecen.

“Si algo ha caracterizado a esta administración es que cada que ocurre una manifestación de diversos sectores de la sociedad, ha sido el uso excesivo de la fuerza para contener, amedrentar y reprimir a las manifestaciones y cuando se hace uso de la política de los toletes y escudos a eso se le llama represión y aquí hemos dicho que esta administración es un gobierno represor con maestros, sindicalizados, jóvenes y mujeres”.

Recordó que en la reciente comparecencia del titular de la Secretaria de Seguridad Pública, Alberto Martín Perea Marrufo le solicitó a que no existiera represión este 8 de marzo, por lo que “le hago un llamado a que cumpla esa promesa a que no haya vayas a que no se amuralle palacio de gobierno, a que no haya tanquetas, toletes y escudos, a que se fomente una marcha pacífica y en ejercicio de la libertad y a que eviten reprimir a las mujeres, quítense ese adjetivo de gobierno represor porque eso han sido”.

Puedes ver: El Palacio de Cultura de Tlaxcala tendrá diversas actividades en el marco del 8M

- Advertisement -

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo, el diputado de Morena, Rubén Terán Águila se refirió “al peregrinar” que sufrió la mujer para tener el derecho al voto.

A menos de tres meses de los comicios del 2 de junio, el diputado local celebró que más del 50 por ciento de los integrantes de la LXIV Legislatura local pertenezcan al sector femenino y que una mujer tenga altas posibilidades de llegar a la primera magistratura del país

“Nosotros hoy en el siglo XXI tenemos la encomienda de refrendar todos los derechos que han sido conquistados y alcanzados por la lucha de las mujeres, estoy convencido que la igualdad que existe entre mujeres y hombres debe rebasar lo que está escrito en la Constitución y en nuestras leyes porque tiene que ser un tema de convicción y no de obligación”.