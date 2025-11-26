Mantienen campesinos bloqueos carreteros en Tlaxcala; autopista Puebla-Tlaxcala es cerrada con llantas incendiadas por personas desconocidas

Por tercer día consecutivo, productores agrícolas mantienen el paro nacional por tiempo indefinido, con bloqueos en cuatro puntos carreteros de la entidad tlaxcalteca, incluida la autopista de cobro Arco Norte, principalmente en exigencia de un incremento al precio de garantía del maíz.

- Anuncio -

Sin embargo, alrededor de las 08:00 horas de este miércoles, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (Sesesp), difundió a través de sus redes sociales que en el tramo carretero Autopista Puebla-Tlaxcala, Zacatelco, se registra el cierre del paso con llantas quemándose sobre la cinta asfáltica.

De acuerdo con datos del Sesesp, en esta misma vía hay otro bloqueo en los límites con el estado de Puebla. Sin embargo, hasta el momento no ha confirmado si estos actos tienen alguna relación con las movilizaciones campesinos, ya que no se observan personas ni vehículos.

Mientras tanto, la noche de este martes los productores agrícolas manifestantes abrieron la vía Tlaxco-Apizaco y la carretera federal a la altura de Calpulalpan, por un espacio de casi dos horas para dar paso a los vehículos, pues había largas filas, principalmente de transporte de carga.

- Advertisement -

Por su parte, el Sesesp recomienda a la población tlaxcalteca que tome vías alternas para anticipar sus traslados y mantenerse atenta de la información oficial para evitar contratiempos y tener una movilidad segura.

El paro nacional de campesinos se mantiene en la carretera federal México-Veracruz, a la altura del entronque a Nanacamilpa y de Calpulalpan; así como en la vía Tlaxco-Apizaco, a la altura del entronque al Libramiento Tlaxco.

En su pliego petitorio, agricultores tlaxcaltecas demandan la dignificación del campo, la no discriminación hacia ellos, precios justos a granos básicos, maíz, trigo, frijol y arroz, y una banca de desarrollo para este sector.

- Advertisement -

También, la revisión a la Ley de Aguas Nacionales y la renegociación o regulación de las importaciones o la renegociación del Tratado Comercial México y Estados Unidos, Canadá (T-MEC) con relación a los granos básicos, para que, incluso, salgan de este acuerdo.