Mantienen 18 trabajadores del ITST manifestación por despido tras crear un sindicato

“Solo pedimos justicia, que se respete la ley y se reinstale a nuestros compañeros despedidos por sindicalizarse”, declaró Roberto Gallegos Tlapale, secretario general del Sindicato de Trabajadores Docentes, Administrativos y de Servicios Generales del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco (Stdaasgitst), en entrevista, por la manifestación pacífica que realizan desde el pasado 7 de abril frente a las instalaciones de la institución.

El conflicto, señaló el secretario, estalló tras la consolidación del sindicato en octubre de 2021, cuando 18 trabajadores fundadores fueron despedidos poco a poco como represalia directa, entre ellos él mismo. El 19 de diciembre de 2024, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCA) otorgó la toma de nota, con lo cual se reconoció la legalidad y personalidad jurídica del nuevo sindicato.

De los 28 agremiados actuales, 18 están separados de sus cargos: entre ellos hay docentes, personal administrativo, de intendencia, vigilancia y mantenimiento. Todos fueron cesados durante la gestión del exdirector Marvin Mora.

“A mí me despidieron el 8 de octubre, justo después de nuestra asamblea constitutiva. Me citaron y me dijeron: firma tu renuncia”, relató Gallegos.