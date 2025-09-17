Miércoles, septiembre 17, 2025
NoticiasEducación

Mantiene UATx actividad para arraigar la cultura de paz en todos sus espacios

La Redacción

Es necesario promover desde las instituciones de educación superior una cultura de paz como un horizonte que conecte y articule dimensiones relacionadas con la equidad de género y los derechos humanos, que den como resultado una construcción positiva de justicia y cooperación, señaló María Eugenia Elza Carrasco Lozano, investigadora de tiempo completo del Centro de Investigación Educativa (CIE) de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), al dictar la conferencia “Formando capacidades para una cultura de paz desde la equidad y los derechos humanos”.

- Anuncio -

Al dar continuidad a las actividades de las “Jornadas de ciencia y cultura de paz 2025” que organiza la Secretaría de Investigación Científica y Posgrado en formato virtual, la ponente destacó que es fundamental formar a los educandos en capacidades para lograr una cultura de paz a través de la cohesión social, el desarrollo de instituciones más democráticas, la erradicación de la discriminación y la violencia.

Recalcó que a través de la agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidad se promueve la cultura de paz y la educación como una tarea prioritaria para construir sociedades más justas e inclusivas, toda vez que desde las universidades se debe formar a profesionales críticos, capaces de transformar realidades en espacios de dignidad y respeto.

De igual forma, la investigadora subrayó que la vinculación de aspectos como la equidad, cultura de paz y derechos humanos en el Modelo Humanista Integrador basado en Capacidades (MHIC), es una condición que lleva a valorar la figura de los docentes como sujetos epistémicos que promueven una cultura de paz a través de los contenidos que abordan desde sus saberes en las aulas.

- Advertisement -

Por su parte, Margarita Martínez Gómez, secretaría de Investigación Científica y Posgrado, al momento de entregar el reconocimiento a la ponente, mencionó que en la UATx se trabaja para abordar temáticas ambientales que impactan de manera global a la sociedad y tópicos relacionados con la equidad de género; además, realizarán acciones para visibilizar algunas otras temáticas que son importantes para la formación profesional de los educandos.

En tanto, Mariela Jiménez Vázquez, coordinadora Académica del CIE–UATx y moderadora de esta ponencia, refirió que el Seminario de Integración de la Praxis Profesional que se aplica en los 46 programas educativos de licenciatura, brinda la posibilidad de preparar y desarrollar en los estudiantes las capacidades necesarias para vincularse con las diferentes problemáticas de la sociedad.

Temas

Más noticias

Internacional

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...
Internacional

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Prevé SIA aumento de solamente 3.5% en gasto para el campo en 2026; dejará de apostarle a maquinaria por representar costos altos, adelanta de...

Guadalupe de La Luz Degante -
La Secretaría de Impulso Agropecuario (SIA) planteó un presupuesto de aproximadamente 443 millones de pesos para el año próximo 2026, lo que representaría un...

Producción estatal de nopal aún es insuficiente para cubrir demanda internacional: SIA; celebrarán Día Nacional de este cultivo

Guadalupe de La Luz Degante -
Aun cuando es considerada una actividad "altamente rentable", la producción estatal de nopal todavía es insuficiente para poder cubrir la demanda del mercado internacional,...

Personal de la CBA clausura simbólicamente las instalaciones; acusan a la nueva titular de amenazar con despidos

Dania Corona Muñoz -
El personal de la Coordinación de Bienestar Animal (CBA) de Tlaxcala, respaldado por la organización Denuncia Maltrato Animal Tlaxcala (Dematlx), denunció sentirse amenazado por...

Más noticias

Máquina de “partículas fantasma” de China podría resolver los misterios de la ciencia

La Jornada -
Durante años, los físicos han estado desconcertados por el descubrimiento de misteriosas partículas fantasma. Su nombre científico es neutrinos, partículas subatómicas neutras sin carga eléctrica....

Científicos crean modelo de IA para predecir enfermedades en pacientes

La Jornada -
París. Científicos anunciaron este miércoles que habían creado un modelo de inteligencia artificial capaz de predecir diagnósticos médicos con años de antelación, basándose en...

Presentan en Perú fósil parecido a delfín de hace 12 millones de años

La Jornada -
Lima. Paleontólogos exhibieron este miércoles el fósil de una especie poco estudiada de delfín marino de 12 millones de antigüedad hallado en el sur...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025