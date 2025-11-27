Jueves, noviembre 27, 2025
Mantiene gobernadora Cuéllar compromiso con los campesinos tlaxcaltecas

La Redacción

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros reafirmó el compromiso de su gobierno para fortalecer la economía de las y los productores de Tlaxcala, por lo que, en un esfuerzo adicional, su administración destinará un presupuesto de 15 millones de pesos para el Proyecto Extraordinario de Subsidios a la Comercialización de Maíz Blanco 2026.

“Este es un apoyo que se está haciendo a través de una gestión con Julio Berdegué (secretario de Agricultura del gobierno federal); ellos van a poner 800 pesos, nosotros otros 150 pesos, para hacer un total de 950 por hectárea para apoyar a los campesinos”, comentó en entrevista con medios de comunicación, después de poner en marcha la Feria Agraria 2025 y entregar apoyos del Programa Fomento e Innovación Agropecuaria 2025, en el municipio de Panotla.

La titular del Ejecutivo afirmó que su administración ha mostrado voluntad de seguir impulsando el desarrollo del campo tlaxcalteca, con una inversión histórica para este sector, tras ser cuestionada sobre el bloqueo de carreteras realizado por organizaciones campesinas en al menos 20 estados, entre ellos Tlaxcala, en demanda de mejores precios de las cosechas, cambios a la nueva Ley de Aguas de la presidenta Claudia Sheinbaum y mayor seguridad en las vías del país.

“Decirles a todos los campesinos que hemos hecho un esfuerzo adicional, que a pesar de que cuando llegamos a este gobierno recibimos 150 millones únicamente para todo el apoyo del campo, para la nómina, todo lo que el campo tenía. Fuimos incrementando año con año. Ahorita vamos a llegar a 461 millones de pesos, más otros 15 millones que les vamos a invertir para respaldar, sobre todo, a lo de maíz nativo”, explicó.

Cuéllar Cisneros destacó que, en los cuatro años de su gobierno, se entregan apoyos como maquinaria agrícola, fertilizante, especies menores, así como se les brinda capacitación para el impulso de la agricultura sostenible, entre otros, a través de ellos programas de la Secretaría de Impulso Agropecuario (SIA).

“Pedirles a los campesinos que se acerquen, que nos den la oportunidad de servirles, que manden sus cartitas a Palacio para que yo los lea y esté muy al pendiente”, subrayó.

La mandataria estatal refrendó su compromiso de seguir impulsando acciones que beneficien de manera directa a las y los productores, con el propósito de seguir impulsando el desarrollo económico y generar bienestar para las familias tlaxcaltecas.

