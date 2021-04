Tendré mano firme para sancionar a servidores públicos por corrupción, ratifica Cuéllar

Lorena Cuéllar Cisneros, candidata al gobierno del estado por la coalición “Juntos Haremos Historia en Tlaxcala”, aseveró que tendrá mano firme para aplicar la ley en casos de corrupción en los que incurran servidores públicos, ya sean alcaldes, legisladores o presidentes de comunidad.

Lo anterior, durante el evento de adhesión de diversas organizaciones sindicales, entre ellas la Federación Sindicalista de Agrupaciones en General del Estado de Tlaxcala (FSAGET) y la Sección 31 del Sindicato de Trabajadores del Sistema Nacional de Salud (STSNS), efectuado este fin de semana.

Expresó que así como tiene “un gran corazón para servir”, también tendrá mano firme para que aquellos presidentes municipales, de comunidad y diputados. “Piensen bien si quieren servir a su pueblo”, porque deben entregarse de cuerpo y tiempo completo, pues “uno no tiene vida, nuestra vida es de la gente”.

En concordancia con el discurso lopezobradorista, recalcó que no mentir, no robar y no traicionar, debe ser una obligación de todo servidor público y que aquel que no lo cumpla tendrá que enfrentarse a la justicia.

La abanderada de la coalición Morena-PT-PVEM-Nueva Alianza-PEST reiteró que pondrá fin al pago de cuotas escolares en las instituciones públicas, incluidas las universidades, por lo que ya ha realizado un estudio con corridas financieras “con una alta responsabilidad para saber qué realmente es posible”.

Puntualizó: “Nuestra universidad está secuestrada, hoy se quitaron las máscaras para estar unidos… para tratar de fortalecerse y que no se les acaben sus grandes privilegios, pero están a punto de fallecer, porque hoy hombres y mujeres estamos trabajando para sacar adelante a nuestro estado y a nuestro país”.

Reafirmó que trabajará al lado del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que las instituciones educativas de nivel superior sean realmente públicas y gratuitas y que le den servicio a juventud tlaxcalteca.

Asimismo, subrayó que fortalecerá a los diferentes sectores productivos, entre ellos al campo, por lo que una de sus proposiciones es la creación de una central de abastos donde expendan productos libres de sustancias químicas, por lo que ya ha visitado al menos 200 viveros con este perfil.

Sin embargo, Cuéllar reconoció que seis años son pocos para cambiar las diversas complejidades que la entidad enfrenta, como aquellas que tienen que ver con el entorno y que afectan a la Malinche y al río Zahuapan, o las referentes a la cultura y a problemas sociales como la drogadicción.